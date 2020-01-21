НЛМК: рекомендация понижена до "продавать"
НЛМК представил слабые операционные результаты за 4к19 – в частности, производство стали оказалось на 9% ниже нашего прогноза, что обусловлено сокращением спроса на сортовую заготовку на экспортных рынках на фоне падения цен.
Учитывая высокую зависимость компании от экспорта, снижение цен на сталь на 14% к/к, как мы ожидаем, приведет к ускоренному наращиванию долговой нагрузки.
В результате НЛМК по итогам 4к19, вероятнее всего, покажет самую низкую дивидендную доходность среди российских производителей плоского проката. С учетом текущих котировок по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. компания оценена в 7,4x – в среднем на 21% дороже сопоставимых эмитентов.
Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается без изменений и подразумевает отрицательную ожидаемую полную доходность на уровне 18%, в связи с чем по бумагам НЛМК мы понижаем рекомендацию с Держать до Продавать.
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