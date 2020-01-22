Вчерашние торги прошли под знаком короновирусной пневмонии, которая вдруг напугала весь мировой финансовый рынок. Это было бы смешно, если бы не реальные заболевшие и даже погибшие. Но об этой болезни известно уже более месяца, но именно вчера весть о ней достигла мозга мирового инвестора. И он испугался! К счастью, пока не очень сильно и скорее всего так — на всякий случай. Как бы то ни было, но мы вчера увидели на американском рынке небольшую фиксацию прибыли на оборотах чуть выше среднего. Отбросив все рассуждения и страхи по поводу смертельных вирусов, можно сказать, что коррекция напрашивалась все последние дни, и рынок получил глоток свежего воздуха в виде вчерашнего небольшого снижения. Ура, ура, ура!

На отраслевом уровне только 4 из 11 секторов закрыли день в плюсе. И следует отметить, что рост именно в этих 4 секторах весьма показателен для текущего момента. Лучше всех были акции REITов — компаний, занимающихся управлением недвижимостью. Они выросли в среднем на 1,07%. Недалеко от них отстали акции коммунальных компаний, подорожавшие в среднем на 0,84%. Рост также показали компании, работающие в потребительском секторе товаров первой необходимости, а также в сфере медицинских услуг и здравоохранения. Фактически все эти сектора (за исключением Healthcare) относятся к категории защитных и акции компаний именно этих секторов в последнее время пользуются наибольшим спросом у инвесторов. Рост ростом, а соломку надо подстелить.

Что касается отдельных акций, то главными героями вчерашнего дня были акции таких известнейших и популярных у инвесторов компаний как Tesla (TSLA, +7,19%) и Boeing (BA, —3,33%). Но если Тесла выступила в качестве главного супергероя, то Боинг, к величайшему сожалению многих и многих инвесторов, главным лузером дня.

Акции Теслы продолжают свой «полет в космос», и такое впечатление, что скоро они оторвутся от Земли и улетят, наверное, на Марс, о чем так мечтает отец-основатель и идейный вдохновитель Теслы — Илон Маск. Вчерашний стремительный рост был основан, во-первых, на очередном пересмотре target price и повышении его до фантастической отметки в 800 долларов за акцию. И, во-вторых, на мирном решении судебного спора между компанией Тесла и штатом Мичиган и разрешении компании начать прямую продажу своих машин потребителям. (Мичиган до последнего момента был против этого).

Что же касается акций авиастроительного гиганта Боинг, которые снижаются все ниже и ниже, то причиной очередного падения стала информация самой компании о том, что она не видит перспектив получения разрешения на полеты злополучного Boeing 737 MAX как минимум до середины этого года. В этой связи появились даже предложения отказаться от существующего названия авиалайнера и переименовать его. А вдруг новое название принесет удачу? Как бы то ни было, но чисто технически акции Boeing находятся уже недалеко от очень серьезного уровня поддержки в 300 долларов и поэтому те, кто верит в эту компанию (а она действительно хороша!) может начать понемногу их покупать.

Ожидания рынка 22 января

Если вчера весь мировой финансовый рынок внезапно был охвачен мини паникой по поводу распространения короновируса пневмонии, то сегодня также внезапно эта паника рассеялась как утренний туман. Все вдруг забыли о «смертельной опасности» и решили, что стоит еще пожить ради получения очередной порции прибыли. И если в Европе обстановка скорее спокойно-нейтральная, то вот на торгах фьючерсами на основные американские индексы преобладают явно залихватско-позитивные настроения. Мол, вчера малость скорректировались и хватит. А теперь вновь пора расти. Так это или нет мы точно узнаем уже по ходу основной торговой сессии, но по крайней мере по итогам первой половины дня (по Мосве) все фьючерсы уверенно прибавляют от 0,3 до почти 0,7 процента. Так что пока картинка на сегодняшний день выглядит весьма оптимистично.

Этот оптимизм в какой-то мере поддерживается и набирающим обороты сезоном отчтености. Вчера вечером после торгов вышла отчетность от трех интереснейших компаний — Netflix (NFLX), United Airlines (UAL) и IBM (IBM).

Безусловно, больше всего инвесторы ждали отчетность от Netflix, который очень часто радует своих поклонников хорошими финансовыми результатами. И сейчас результаты оказались очень даже неплохими, но все же прогноз на 1-й квартал 2020 года был воспринят не очень хорошо. Но это и понятно — слишком уж высок уровень конкуренции в области потокового телевидения и Netflix сейчас приходится ой как тяжело в борьбе с такими монстрами как Disney (DIS), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и AT&T (T). В результате котировки акций компании сразу после выхода отчетности ушли в минус, но сегодня к премаркету они уже вышли в зеленую зону.

А вот восприятие инвесторами отчетности от United Airlines было испорчено негативными прогнозами от Boeing (BA). Поэтому вчера еще до выхода отчетности акции этого интереснейшего авиаперевозчика уронили на торгах более чем на 4%. И выход очень даже неплохой отчетности позволил только стабилизировать ситуацию и акции UAL торгуются вблизи нулевых отметок.

Зато достаточно неожиданно порадовала всех IBM. Все же покупка этой известнейшей компанией Red Hat в прошлом году дала о себе знать причем с явно положительной стороны. И инвесторы радостно ринулись покупать акции IBM, которые в итоге прибавляют почти 4% к вчерашнему закрытию. Теперь интересно посмотреть что это было — разовый оптимизм или же начало долгосрочного повышетельного тренда. Слишком уж долго не радовала IBM своих акционеров хорошими новостями!

Что же касается прогноза на сегодняшние торги в целом, то пока все на рынке совершенно спокойно и основная торговая сессия вполне может пройти в позитивном ключе. По крайней мере по итогам первой половины дня не видно, что сегодня может испортить участникам рынка настроение. И поэтому ждем возврата котировок к рекордным уровням, достигнутым в конце прошлой недели.