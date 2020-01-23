На утро среды остатки средств банков на корсчетах в ЦБ составили 2,9 трлн руб. В результате вчерашних расчетов по еженедельным инструментам ЦБ из системы было абсорбировано 287 млрд руб. (накануне регулятор разместил КОБР на 87 млрд руб., а также на 200 млрд руб. увеличил лимит на недельном депозитном аукционе). На депозитном аукционе Казначейства банки вчера привлекли 25 млрд руб. по плавающей ставке, однако операциями репо с Казначейством не воспользовались. В итоге остатки на корсчетах сократились до 2,57 трлн руб., что все равно является достаточно комфортным уровнем для прохождения предстоящего периода уплаты налогов. Накопленный банками объем свободных резервов сейчас составляет около 100 млрд руб., в то время как, по прогнозам ЦБ, в течение ближайшей недели через бюджетный канал будет стерилизовано лишь 139 млрд руб. ликвидности.

Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа по итогам вчерашних торгов составила 5,93% (+5 бп). Закрытие произошло заметно выше – на отметке 6,87% (+87 бп). Индекс RUSFAR снизился на 1 бп, до 6,03%. Ставка RUONIA во вторник повысилась на 3 бп, до 5,94%. Ставки процентных свопов и ставки FRA остались на прежних уровнях. Кривые NDF/кросс-валютных свопов (OIS) сместились вверх на 1–2 бп.