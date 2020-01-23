X5 Retail опубликовала операционные результаты за 4К19 и 2019 г.

— Темп роста выручки несколько замедлился до 11,0% в 4К19 против 12,8% г/г в 3К19 и 14,4% в 2К19.

— Магазины у дома (Пятерочка) замедлили темпы роста на 1,8 п.п., супермаркеты (Перекресток) – на 0,8 п.п., гипермаркеты (Карусель) – на 4,3 п.п. по сравнению с 3К19.

— Рост сопоставимых (LfL) продаж составил 2,3% г/г в 4К19 против +3,9% в 3К19 за счет увеличения трафика на 1,8% (снижение на 1,5 п.п. кв/кв) и среднего чека – на 0,5% (снижение на 1,1 п.п. кв/кв)

— Онлайн-магазин perekrestok.ru увеличил выручку на 234% в 2019 г.

— Х5 открыла (net) 504 магазина «Пятерочка» и 41 «Перекресток».

— Общая торговая площадь увеличилась на 12,9% г/г.

— Доля покупателей с картами лояльности достигла 54% в магазинах «Пятерочка», 59% – в Перекрестке и 82% – в Карусели.

— Х5 запустила новые концепты магазинов у дома и супермаркетов, которые будут внедряться в этом году.

Эффект на компанию. Темпы роста розничной выручки в 4К19 продолжили снижаться на фоне замедления продуктовой инфляции и падения продаж в сегменте гипермаркетов. Последнее связано со структурными изменениями на рынке и, скорее всего, будет воспринято инвесторами нейтрально. Мы уверены, что очередная волна реновации магазинов сможет привлечь новых покупателей и поддержать сопоставимые продажи ретейлера в этом году.

Эффект на акцию. За последнюю неделю акции X5 отстали от своего основного конкурента Магнита более чем на 8%. Опубликованные Х5 операционные показатели, в частности позитивный трафик в магазинах у дома, свидетельствуют, что никакого перетока покупателей из магазинов «Пятерочка» или «Перекресток» в Магнит не произошло. Поэтому ставка инвесторов против Х5 оказалась необоснованной как минимум с фундаментальной точки зрения. В этой связи мы рассматриваем Х5 как хорошую историю на восстановление в краткосрочной перспективе.