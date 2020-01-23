Уже два китайских города полностью заблокированы из-за коронавируса. Города крупные с населением 7-10 млн человек — это Ухань и Хуанган.

Рынки в Азии реагируют нервно, падение превысило 3%. В Европе и России ситуация пока спокойней, снижение не превышает 0.5%.

На данный момент инвесторы уверены, что ситуацию возьмут под контроль, локализуют и никаких глобальных проблем не будет. Хочется в это верить.

Однако любой риск-менеджер, хеджер, наверно, сейчас задается вопросом — а какой инструмент, комбинация может быть в такой ситуации защитной для инвесторов? Допустим, ситуация выходит из-под контроля, что инвестору покупать, что продавать? Понятно, что игроки начнут ставить на резкое замедление мировой экономики, упадет сырье, прежде всего, нефть, так как вирус прямо будет влиять на туризм и перемещения людей по всему миру. Должны упасть акции транспортных компаний, ритейл, скорее всего премиальный. Вряд ли упадут цены на продовольствие, они могут даже вырасти. Как показывает торговля в последние дни — растет золото, доллар и японская иена.

Таким образом, будут работать классические схемы ухода от риска, плюс еще выстрелит та фармацевтическая компания, которая разработает вакцину от этого вируса.