В краткосрочной перспективе годовая дефляция цен производителей продолжит замедляться. Принимая во внимание заметный рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в декабре на 2,4% месяц к месяцу), а также увеличение цен на медь (на 2,2% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в январе цены производителей в добывающем секторе умеренно повысятся.

При этом падение цен на алюминий и никель (в декабре они упали на 1,6% и 10,2% месяц к месяцу соответственно) окажет сдерживающее воздействие на рост цен производителей в добывающем секторе.

Учитывая, что увеличение выпуска в обрабатывающей промышленности в декабре в значительной мере было обусловлено разовыми факторами, мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе продолжат снижаться.

При этом, принимая во внимание аномально теплую погоду в последние несколько недель, мы ожидаем, что снижение цен в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды продолжится. В целом мы считаем, что в январе 2020 г. месячный рост ИЦП окажется близким к нулевой отметке.

Таким образом, учитывая, что в январе прошлого года ИЦП упал на 2% месяц к месяцу, годовая дефляция цен производителей по итогам текущего месяца продолжит замедляться. Мы ожидаем, что в 2020 г. цены производителей снизятся на 0,6%.