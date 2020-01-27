По итогам 2020 года цены производителей в РФ снизятся на 0,6%
В краткосрочной перспективе годовая дефляция цен производителей продолжит замедляться. Принимая во внимание заметный рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в декабре на 2,4% месяц к месяцу), а также увеличение цен на медь (на 2,2% месяц к месяцу), мы ожидаем, что в январе цены производителей в добывающем секторе умеренно повысятся.
При этом падение цен на алюминий и никель (в декабре они упали на 1,6% и 10,2% месяц к месяцу соответственно) окажет сдерживающее воздействие на рост цен производителей в добывающем секторе.
Учитывая, что увеличение выпуска в обрабатывающей промышленности в декабре в значительной мере было обусловлено разовыми факторами, мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе продолжат снижаться.
При этом, принимая во внимание аномально теплую погоду в последние несколько недель, мы ожидаем, что снижение цен в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды продолжится. В целом мы считаем, что в январе 2020 г. месячный рост ИЦП окажется близким к нулевой отметке.
Таким образом, учитывая, что в январе прошлого года ИЦП упал на 2% месяц к месяцу, годовая дефляция цен производителей по итогам текущего месяца продолжит замедляться. Мы ожидаем, что в 2020 г. цены производителей снизятся на 0,6%.
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