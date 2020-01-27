— Индекс S&P 500 снизился на 1% из-за распространения коронавируса. С тех пор как в конце октября индекс S&P 500 обновил исторический максимум, рынок акций вырос ещё на 10%. В такой ситуации для коррекции нужно только изменение новостного потока. Поводом для негатива в этот раз стал коронавирус, что привело к падению индекса S&P 500 на 2%, если считать премаркет понедельника.

— Российский рынок умеренно снижается на фоне усиления панических настроений. Российский индекс потерял 1,6% на прошлой неделе, что кажется довольно умеренным на фоне падения нефти в рублевом выражении на 5,5%. Среди секторов хуже всего себя чувствовали представители секторов энергетики и материалов ввиду нисходящей динамики сырьевых товаров, которые в свою очередь оказались под давлением на фоне потенциального падения китайского импорта. Из других новостей отметим решение Аркадия Воложа распродать до 2 млн акций Яндекса, что однако не сильно повлияло на динамику последнего, рост акций АФК «Система» на 12% в связи с позитивными комментариями Владимира Евтушенкова, неплохие операционные результаты Эталона за 4К19 и взлет бумаг РусГидро на фоне активизации обсуждения реструктуризации активов.

— Нефть – еще одна жертва коронавируса. Нефть стала экономической жертвой нового вируса из Китая, потеряв за прошедшую неделю около 6,4%. Несмотря на попытку со стороны министра энергетики Саудовской Аравии успокоить рынок словесными интервенциями, рынок продолжает отыгрывать сценарий резкого падения спроса на черное золото. Минэнерго США выпустило отчет по бурению: организация ожидает роста сланцевой добычи в США на 22 тыс. бар. в сутки в феврале. Еженедельная статистика в США в целом была умеренно позитивной, что однако не помогло сменить тренд: запасы нефти в стране снизились на 0,4 млн бар. (ожидали роста на 0,4 млн бар.), добыча не изменилась и осталась на уровне 13 млн бар. в сутки, а количество вышек увеличилось на 3 до 676 единиц.

Неделя на американском рынке акций

Из-за выходного в понедельник, неделя получилась короткой. Несмотря на это она стала одной из самых насыщенных с ноября прошлого года. Главной «новостью» стало распространение коронавируса, которое уже начало наносить вред мировой экономике и отдельным компаниям: сократился турпоток в Китай, закрылся Диснейленд в Шанхае. Также существуют серьезные риски снижения производства в Китае, если вирус продолжит распространяться. Среди глобальных корпораций, которые уже начинают ощущать негативный эффект на бизнес, можно выделить LVMH, акции упали на 8% с 17 января. Причина в том, что 30% продаж LVMH приходится на развивающиеся страны азиатского региона.

Из других значимых новостей прошлой недели выделим корпоративные отчетности. Наиболее интересны были результаты Netflix, IBM и Intel. У каждой из этих компаний своя история, но в целом можно выделить общую тенденцию – хорошие квартальные результаты и консервативные прогнозы на этот год. На этой неделе сезон отчетностей вступает в свою самую активную фазу. В частности отчитаются Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Microsoft. Во многом от этих результатов будет зависеть дальнейшее движение рынков.

Ещё одно важное событие предстоящей недели – заседание ФРС. Изменений процентной ставки не будет, но намек на дальнейшие действия рынок может получить.

Учитывая все перечисленное выше можно сказать, что предстоящая неделя обещает быть не менее насыщенной.