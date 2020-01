В середине недели российский рынок акций сумел развить отскок, внешний фон сопутствовал осторожным покупкам, которые концентрируются главным образом в электросетевом и потребительском секторах. Биржи США накануне закрылись в уверенном плюсе на 0,6-1,4%, фьючерсы на американские индексы указывают на сохранение умеренно позитивных настроений. Европейские площадки также преимущественно окрашены в зеленый цвет.

Котировки нефти между тем пытаются вернуться к позициям выше $60 за баррель, помогают им в этом общее восстановление риск-аппетитов, данные API о недельном снижении запасов сырой нефти в США на 4,27 млн барр., а также сигналы о том, что страны ОПЕК могут усилить сокращение добычи сырья для сохранения стабильности мировых нефтяных цен. Сегодня позднее волатильность в котировках «черного золота» могут краткосрочно увеличить официальные данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США.

Вместе с тем, уровень страхов среди участников торгов по поводу китайского коронавируса в целом несколько понизился, хотя темпы распространения заболевания все еще остаются высокими. Как мы уже отмечали, скорость распространения вируса в некотором смысле компенсируется тем, что он вызывает относительно низкую летальность (3%<), которая отмечается в основном среди пожилых людей, возбудитель заболевания высоко уязвим перед температурной обработкой и обычными дезинфицирующими веществами. Также ряд СМИ сообщил о разработке в Гонконге вакцины против 2019-nCoV, правда, ее создателям необходимо время на клинические испытания.

За океаном между тем продолжается сезон финансовых отчетностей за IV квартал 2019 года. Так, свои результаты накануне представила Apple, показатели по прибыли и выручке превысили оценки аналитиков. Да и в целом, отчеты пока не разочаровывают инвесторов – 68% отчитавшихся компаний из S&P500 показали результаты лучше консенсус-прогнозов. В статистике также обходится без откровенно неприятных сюрпризов. Напротив, в среду лучше ожиданий вышел индекс потребительского климата Германии (Gfk) – уровень потребительского доверия в экономической деятельности страны восстанавливается.

Завтра рынки продолжат внимательно следить за «вирусной» историей, а также будут оценивать результаты заседания ФРС США. В отсутствие поводов для изменения Федрезервом ставки инвесторы будут анализировать риторику регулятора относительно текущей ситуации и дальнейшего видения макроэкономической картины. В четверг эстафетную палочку у ФРС примет Банк Англии. Несмотря на некоторые «мягкие» сигналы со стороны английского регулятора, мы считаем маловероятным, что он пойдет на изменения параметров монетарной политики при текущей конъюнктуре.

В США финансовые отчётности за IV квартал завтра представят Coca Cola Co, Verizon Communications Inc., Biogen Inc., Pay Pal Holdings Inc., Electronic Arts Inc., Visa Inc., Amazon.com Inc. Из статистики четверга выделим данные по безработице и по инфляции (предварительные) в Германии в январе, а также предварительную оценку ВВП США за IV квартал. В России квартальные и годовые операционные результаты, как ожидается, представят Evraz Plc и «Русгидро».

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов.