Если для российского фондового рынка в целом 2019 г. был весьма успешным (индекс РТС вырос на 45%), то для акций производителей минеральных удобрений и транспортных компаний он оказался непростым. Хотя по итогам года все анализируемые нами бумаги закрылись в плюсе (исходя из суммы изменения котировок и дивидендной доходности), опережающую динамику по отношению к индексу продемонстрировали только акции Global Ports, подорожавшие на 64%. Один из владельцев компании заявил, что Global Ports ставит перед собой амбициозную цель войти в топ-3 транспортных компаний России, что в случае реализации такой задачи обеспечило бы потенциал для дальнейшего роста рыночной цены акций. Мы рекомендуем инвесторам переложиться из Globaltrans (Продавать, прогн. цена на 12-мес. горизонте 7 долл., полная доходность —2%), EBITDA которого, по нашим оценкам, в 2020 г. сократится на треть, в акции Аэрофлота (Покупать; прогн. цена 150 руб., полная доходность 42%), ожидая роста EBITDA последнего на 20%. Что касается производителей минеральных удобрений, то 2019 год оказался трудным для всех них, но итоговые результаты каждого из игроков выглядят по-разному. Если рыночная цена акций ФосАгро по итогам года почти не изменилась (-0,4% г/г), что отражало низкую чувствительность компании к конъюнктуре рынка, то акции Акрона продемонстрировали лучший результат среди компаний сектора: они прибавили в цене 14% г/г на фоне сильных финансовых показателей, достигнутых благодаря высоким продажам, которые компенсировали снижение цен.

Лучший результат 2019 г. – Global Ports (рост котировок +64%; дивидендная доходность 0%). Акции Global Ports за 2019 г. выросли в цене на 64%. Первый скачок котировок произошел летом на фоне улучшения конъюнктуры рынка контейнерных перевозок, а второй – в конце года, на новости о приобретении одним из владельцев Global Ports компании Трансконтейнер. Мы видим потенциал для дальнейшего повышения рыночной цены акций, которому будут способствовать как органический рост операций, так и рост за счет реорганизации бизнеса.

Худший результат 2019 г. – ФосАгро (0%; +10%). Среди трех ключевых рынков минеральных удобрений рынок фосфатов в прошлом году оказался под наибольшим давлением: цена DAP за год снизилась на 38%. Однако акции ФосАгро фактически никак не отреагировали на фундаментальные изменения (ни на положительные, ни на отрицательные): по итогам года их котировки не изменились. Мы полагаем, что в 2020 г. динамика акций ФосАгро существенно не изменится.

Сохранение динамики 2019 г. – Акрон (+14%; +9%). Цены на азотные удобрения снизились «лишь» на 18%. Акции Акрона показали лучшую динамику среди глобальных производителей удобрений, за год подорожав на 14%. Этому способствовали сильные финансовые результаты на фоне рекордных операционных показателей. В 2020 г. в условиях слабого рынка компания продолжит наращивать объемы производства и выплачивать достаточно высокие дивиденды.

Разочарование года – Аэрофлот (+15%; +3%). Победа выступила весьма сильно, но из-за слабых показателей остальной части Группы опережающий рост бюджетного перевозчика не сказался на динамике котировок акций Аэрофлота. В текущем году авиакомпания должна возобновить наращивание парка воздушных судов и, как мы полагаем, может достичь роста EBITDA на 20%, вернув себе инвестиционную привлекательность.

Нейтральный результат года – Globaltrans (-2%; +15%). Компания обеспечила по своим бумагам дивидендную доходность в 15% – один из самых высоких показателей на российском рынке, однако стоимость акций компании по итогам года снизилась на 2%, что является худшим показателем среди анализируемых нами компаний сектора (без учета дивидендов). Мы ожидаем, что 2020 г. будет непростым для Globaltrans. По бумагам компании подтверждаем рекомендацию Продавать.