ФРС приняла решение не менять монетарную политику
Вчера FOMC (ФРС США) приняла решение не менять монетарную политику. Даже в тексте заявления особых изменений по сравнению с декабрьским вариантом не было. Проигнорировали в FOMC и китайский коронавирус. Видимо, пока они не считают, что это серьезная опасность для мировой и американской экономики, хотя Пауэлл на пресс-конференции озабоченность высказал. Как известно, главное сейчас содержится в сопроводительных записках персонала ФРС. Именно оттуда мы узнали, что операции по поддержке рынка репо продлятся до конца апреля текущего года. Вместе с этим, FOMC решил повысить ставки по резервам (обязательным и избыточным), операциям обратного репо на 5 базисных пунктов. Де-факто это является небольшим ужесточением, однако в ФРС это объяснили необходимостью контролировать кривую на долговом рынке. Сейчас кривая доходности казначейских облигаций "прогнулась" в середине, снова возникла инверсия между короткими бумагами и облигациями от двух до десяти лет. Многие эксперты заговорили о том, что ФРС перестала контролировать ситуацию. Рынок снова ставит на спад, который пока американский ЦБ не видит. А может быть, кто-то знает больше, чем все остальные о новом коронавирусе? Во всяком случае, точно можно сказать, что индикаторы появились тревожные.
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