Результаты Facebook за четвертый квартал немного превысили консенсус-прогнозы по всем ключевым показателям. Количество ежедневных активных пользователей выросло на 9% г/г до 1,66 млрд, ежемесячных активных пользователей – на 8% г/г до 2,5 млрд.

Тем не менее акции соцсети упали на 7% по итогам расширенной торговой сессии в Нью-Йорке. Причины этого в следующем.

Прибыль на акцию превысила ожидания рынка и составила $2,56, но незадолго до релиза отчетности у инвестсообщества появились более оптимистичные настроения. Некоторые аналитики прогнозировали показатель вблизи $2,70, что способствовало росту акций на ожиданиях. Неожиданностью стало увеличение административных издержек (SG&A), которые составили в отчетном квартале 9% от выручки по сравнению с 6% в четвертом квартале предыдущего года.

Выручка за четвертый квартал повысилась наиболее низкими темпами за всю историю Facebook — на 24,6% г/г. Оптимистичные инвесторы надеялись, что рост выручки превысит результат за первый квартал 2019 года (+26%).

Ожидания по росту выручки на 2020 год ухудшились. CEO Facebook Марк Цукерберг на конференц-звонке с инвесторами особенно подчеркнул, что повышение доверия пользователей и защита их приватности, а также противодействие использования Facebook с целью политических агитаций и манипуляций — это ключевые направления работы не только в 2020 году, но и в ближайшем десятилетии. Выбранный вектор развития компании целесообразен с точки зрения долгосрочной перспективы, однако мы ожидаем краткосрочного давления на рекламную выручку в связи с усиленной работой алгоритмов, фильтрующих политическую рекламу. Кроме того, менеджмент намекнул, что запуск новых сервисов в 2020 году пойдет медленнее, чем ожидалось ранее (ритейл-торговля в Instagram и др.). Вопрос с монетизацией мессенджера WhatsApp остался открытым, что также является негативным фактором в краткосрочной перспективе.

Ключевым драйвером роста совокупной выручки выступает повышение дохода с одного пользователя (ARPU) на 15,6% (г/г) до $8,52 в четвертом квартале. Это особенно важно в контексте замедления роста числа новых пользователей. Компания работает над диверсификацией выручки в своих сервисах, что является долгосрочным позитивным фактором.