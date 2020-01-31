Коронавирус может отрицательно сказаться на поставках электроники и смартфонов в РФ
Компании по выпуску смартфонов и потребительской электроники с производством в Китае отложили поставки оборудования в Россию на две недели. В частности, фабрики, производящие продукцию Apple, также могут столкнуться с рисками в цепочке поставок. Задержки с поставками связаны со вспышкой коронавируса и продлением новогодних каникул в Китае на фоне вспышки коронавируса.
Масштаб влияния будет зависеть от того, как долго продолжатся перебои с поставками. Задержка поставок на несколько недель может привести к небольшому дефициту и поможет российским ритейлерам распродать запасы. Если дефицит сохранится в течение более длительного времени, цены на комплектующие и электронику китайского производства могут вырасти.
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