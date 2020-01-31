Согласно данным Яндекс.Радар, в 4К19 доля Яндекса (YNDX US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3/акцию) в поиске на всех платформах выросла на 1 п. п. г/г до 57,7%. Яндекс продолжает доминировать на рынке поиска на десктопах – в этом сегменте его доля выросла на 0,7 п. п. г/г до 68,4% в 4К19. Яндекс также немного увеличил свою долю рынке поиска на десктопах в квартальном сопоставлении, тогда как доля Google практически не изменилась.

Более важно то, что Яндекс продолжает укреплять свои позиции на рынке мобильных устройств, поддерживая свою долю на уровне более 50% уже второй квартал подряд (51,6% против 47,0% у компании Google).

Это является следствием сильного роста доли поиска на мобильных устройствах на Android (+4,7 п. п. г/г и +1,4 п. п. к/к) после того как Google разрешил вендорам смартфонов предустанавливать мобильные браузеры компаний, отличных от браузера Google с 3К17.

Таким образом, продолжающиеся усилия Яндекса по развитию своего основного сегмента поиска, в том числе запуск в декабре прошлого года обновленной версии своего поисковика, успешно защищают лидерскую позицию Яндекса. Мы ожидаем, что эти положительные изменения доли поиска отразятся в результатах компании за 4К19 (они будут опубликованы 14 февраля). Тем не менее, поскольку продолжение роста доли в сегменте поиска на мобильных устройствах компания прогнозировала, и рынок ожидал это, мы сильно сомневаемся в том, что эта статистика будет отражена в котировках.