Доходности российских суверенных евробондов – на новых минимумах, сегодня возможен отскок
Доходности российских суверенных евробондов – на новых минимумах, сегодня ожидаем отскока. Российские активы отреагировали на ценовой рост UST сильнее аналогов с EM. Кривая доходности евробондов вчера сдвинулась вниз сразу на 5–8 б.п. против в среднем 2–4 б.п. у бондов остальных стран.
При этом нефтяные котировки в течение дня опустились на 2,5%, а рубль ослабел сильнее других валют развивающихся рынков. В результате RUSSIA ’47 (YTM 3,53%), который подорожал сильнее остальных, обновил ценовые максимумы, а z-спред этого выпуска сузился на 2 б.п. Сегодня утром доходности UST растут, поэтому российские бумаги начнут день со снижения котировок.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200131/830875027.html