Доходности российских суверенных евробондов – на новых минимумах, сегодня ожидаем отскока. Российские активы отреагировали на ценовой рост UST сильнее аналогов с EM. Кривая доходности евробондов вчера сдвинулась вниз сразу на 5–8 б.п. против в среднем 2–4 б.п. у бондов остальных стран.

При этом нефтяные котировки в течение дня опустились на 2,5%, а рубль ослабел сильнее других валют развивающихся рынков. В результате RUSSIA ’47 (YTM 3,53%), который подорожал сильнее остальных, обновил ценовые максимумы, а z-спред этого выпуска сузился на 2 б.п. Сегодня утром доходности UST растут, поэтому российские бумаги начнут день со снижения котировок.