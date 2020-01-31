Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,57%. Золото по-прежнему держится у $1580 за унцию. Нефть марки Brent продолжает дешеветь, несмотря на вчерашнюю попытку отскока. Котировки находятся чуть выше $58 за баррель. Аппетит к риску невысок. Ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P500 будет торговаться в боковике у отметки в 3280 пунктов.

Из макроэкономических новостей стоит обратить внимание на данные по потреблению в США за декабрь. Ожидается замедление роста доходов и расходов населения, что соответствует умеренным оценкам ФРС. К тому же отчет по рынку труда зафиксировал раннее торможение роста зарплат, что может найти в подтверждение в сегодняшних релизах.

До открытия рынка сегодня отчитаются Exxon Mobil, Chevron, Honeywell, и Caterpillar. Все эмитенты в силу цикличности их бизнеса ждут падения выручки и прибыли из-за слабости глобальной экономики. Между тем инвесторов больше интересуют дальнейшие прогнозы менеджеров. Вспышка коронавируса лишь усилила опасения по поводу спада спроса, который оказывает давление на нефтяные цены и котировки Exxon Mobil и Chevron. К примеру, акции Exxon торгуются на этой неделе вблизи минимумов почти за 10 лет. Мировой спрос на промышленное оборудование также слабеет, что негативно отражается на динамике котировок Honeywell и Caterpillar.

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Высокий объем при вчерашнем выкупе индекса говорит о сохраняющейся силе «быков». При этом индексу не удается вернуться на локальную линию тренда, тянущуюся с октября 2019-го. Перекупленность по индексу RSI исчезла, подъем показателя выше 50 также можно отнести к положительным сигналам. При этом индекс MACD остается подавленным, что отражает слабость момента. Вероятно, S&P500 продолжит торговаться выше на тянущейся с 2016 года линии тренда, но пока сложно сказать, насколько уверенной будет поддержка.



