Неделя в сегменте ОФЗ завершилась разнонаправленной сессией. В первой половине дня доходности снижались на 2-3 бп вдоль кривой, однако к концу дня оптимизм иссяк, ограничив дневное изменение диапазоном —2/+1 бп. В основном, дальний конец кривой демонстрировал наименьшую устойчивость. Объем торгов составил около 36 млрд руб.

В пятницу Банк России опубликовал финальную статистику по вложениям нерезидентов в ОФЗ на 1 января 2020 года. За декабрь нерезиденты нарастили портфель суверенных бумаг на 20 млрд руб., до 2.87 трлн руб. Таким образом, доля владения нерезидентов выросла с 31.9% до 32.2%, а с коррекцией на докапитализацию банков и ОФЗ-Н доля увеличилась на 0.4 п.п. до 36.4%.

Подводя официальные итоги 2019 года, иностранные инвесторы вложили в ОФЗ 1.08 трлн руб. и увеличили свою долю с 24.4% до 32.2%. Мы пока не видим фундаментальных предпосылок для демонстрации похожей активности в 2020 года – потенциал для смягчения процентной политики значительно ниже, а предложение со стороны Минфина весьма существенное.