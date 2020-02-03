Норильский никель представил операционные результаты за 4к19: объемы производства меди, палладия и платины оказались выше наших ожиданий на 5–8% и плана самой компании на 3–6%. Производство никеля чуть снизилось в годовом сопоставлении, но все равно достигло верхней границы планового диапазона. Как мы полагаем, компания покажет хорошие результаты за весь 2019 г., при этом финансовые показатели за 2п19 могут несколько превысить наши оценки. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 38 долл. за одну ГДР, что подразумевает ожидаемую полную доходность 27%. По бумагам Норильского никеля подтверждаем рекомендацию Покупать.

Перевыполнение плана по меди и МПГ. Компания увеличила производство меди на 5% к/к и 3% г/г, чему способствовала добыча руды с более высоким содержанием металла. Производство МПГ в 4к19, как мы и ожидали, снизилось в связи с вводом в эксплуатацию новой линии на Кольской ГМК. Вместе с тем результат оказался на 6% и 8% выше наших прогнозов по палладию и платине, а также превысил план компании на весь 2019 г. Производственный план на 2020 г. в этом сегменте остался без изменений.

Рост производства никеля замедлился по итогам года. Производство никеля из собственного сырья в отчетном квартале выросло на 8% к/к благодаря увеличению производства никелевого концентрата, однако сократилось на 2% по итогам года (чуть не дотянув до нашего прогноза). В итоге объем производства соответствовал верхней границы планового диапазона на 2019 г. Производственный план по никелю на 2020 г. остался без изменений.

Дальнейший рост финансовых показателей во 2п19 ввиду высоких цен и увеличения производства. Наша прогнозная модель предусматривает во 2п19 дальнейший рост EBITDA – на 14% к уровню первого полугодия, однако, исходя из операционной динамики, фактический показатель может превысить эту оценку.



