За неделю, завершившуюся 29 января, из акций развивающихся рынков было выведено $711 млн (0,05% соответствующих активов под управлением). Таким образом завершился период чистого притока капитала, который продолжался 13 недель подряд и кульминацией которого, судя по данным EPFR Global, стало поступление $4,0 млрд в чистом выражении, зафиксированное по итогам предыдущей отчетной недели. Беспокойство по поводу того, что коронавирус, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань, может повлиять на состояние здоровья граждан различных стран и экономический рост, оказало давление на рынки, и это особенно заметно на фоне превосходной динамики котировок акций, которая наблюдалась в прошлом году. Основной отток средств зафиксирован в фондах, ориентированных на страны Азии (без учета Японии). Тем не менее фонды широкой специализации GEM показали приток капитала на сумму $314 млн, хотя это и меньше $3,3 млрд, которые были вложены в эти рынки неделей ранее.

Как бы то ни было, чистый приток капитала в китайский рынок акций за последнюю отчетную неделю составил $469 млн (0,08%), что свидетельствует о сокращении вложений относительно предыдущей недели ($2,1 млрд). Фондовые площадки, расположенные в материковой части Китая, были закрыты в связи с продлением новогодних каникул, так что представляется затруднительным, исходя из ограниченных данных EPFR Global, объективно оценить, отражает ли этот приток средств ($117 млн через активные и $352 млн через пассивные фонды) спекулятивный интерес к положительному исходу коронавирусного кризиса или вложения, которые были осуществлены ранее, но не были представлены в предыдущих отчетах.

Между тем по итогам последней недели Россия в группе БРИКСТ заняла второе место с конца, зафиксировав чистый отток на сумму почти $42 млн (0,06%). Более ощутимые потери понесла только Индия — $190 млн (0,14%). Неделей ранее чистый приток средств в Россию составил $281 млн.

За отчетную неделю индекс РТС снизился на 2,6% против падения на 3,2% индекса MSCI EM. Нефть Брент за рассматриваемый период подешевела более чем на 5%, рубль ослабел на 1,1%.

Судя по данным EPFR Global, за весь январь вложения в Россию увеличились на 1,0% соответствующих активов под управлением против 0,7% у развивающихся и периферийных рынков в целом. Для сравнения, с начала года индекс РТС упал на 2%, MSCI EM — на 5%.

Коул Эйксон, Андрей Кузнецов



