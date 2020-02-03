Курс рубля традиционно негативно реагирует на снижение на мировых товарных рынков и российских финансовых рынков. На данный момент это доминирующая тенденция. Однако с точки зрения технических факторов потенциал снижения рубля по итогам текущей недели ограничен. На основе анализа показателей волатильности ожидаем, что по итогам торгов 7 февраля пары USD/RUB и EUR/RUB окажутся в диапазоне 61,85-62,85 и 67,95-69,40 соответственно.

Фундаментальными предпосылками укрепления курса рубля, возможно, станет информация о снижении угрозы повторения ситуации 2014-2015 гг., когда ряд нерыночных и в значительной мере искусственно сформированных внешних и внутренних факторов привел к падению мировых сырьевых площадок и российского финансового сегмента.

После новогодних каникул на рынок возвращаются китайские инвесторы. Это повысит ликвидность торгов, цены станут стабильнее, их динамика будет больше зависеть от долгосрочных трендов, а не от краткосрочных спекуляций и информационного давления. Важно отметить позитивное для инвестиций в риск решение НБК о новом снижении норм резервирования.

Согласно опубликованным на прошлой неделе итогам январского заседания CFТС принято решение об инициировании изменений в нормы, которые были законодательно закреплены в рамках реформы Додда-Франка. Эти нормы оказались неработающими под влиянием судебных решений. В рамках оптимизации указанных правил CFТС, как в 2011 году, предлагает ограничить максимальный возможный объем позиции по 25 видам фьючерсов уровнем 25% от планируемой поставки. Однако при этом будет расширен список компаний, подпадающих под исключение из данного правила, и упрощена процедура получения такого исключения. Сами лимиты распространяются лишь на контракты поставочного месяца, а не на все контракты, как ранее. В результате риски для товарного сегмента уменьшатся. Изменения укладываются в курс нынешней администрации на ускорение экономики и перерастание долговой проблемы вопреки инфляционным рискам.

Возможно, именно неопределенность в отношении январских решений CFТС, важных для рынка деривативов, оказала наиболее заметное влияние на рынки в период сезонного спада активности торгов. На этом фоне вероятность отрицательного результата импичмента Трампа — еще один фактор, снижающий вероятность развития сценария по образцу кризиса 2014-2015 гг. Финальное голосование по импичменту в Сенате запланировано на 5 февраля.

В отличие от ситуации 2014-2015 гг., у цен на нефть есть поддержка в виде соглашения об ограничении добычи ОПЕК +. После заключения этого соглашения нефтяные котировки ниже $60 за баррель надолго не опускались. В ближайшие дни ОПЕК может объявить о переносе внеочередного заседания на февраль. Соответствующие предположения на прошлой неделе высказали в Министерстве энергетики Алжира.

На этом фоне по итогам недели вероятно повышение индекса Мосбиржи в диапазон 3070-3190 пунктов.