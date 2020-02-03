До момента резкого ухудшения конъюнктуры финансовых и сырьевых рынков из-за угрозы распространения вируса целый ряд факторов на внутреннем и внешнем рынках поддерживал высокую вероятность продолжения цикла смягчения процентной политики ЦБ на заседании 7 февраля. Так, в начале текущего года в пользу очередного снижения ключевой ставки на 25 бп выступали дальнейшее замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения, снижение доходностей на рынке ОФЗ и ставок депозитно-кредитного рынка, а также заключение промежуточного торгового соглашения между США и Китаем на внешнем рынке.

Хотя все вышеперечисленные факторы сохраняются в силе, Банк России, вероятно, все же не сможет проигнорировать панику на финансовых рынках последних недель и угрозу негативного влияния вируса на темпы роста мировой экономики (что уже не смог проигнорировать Дж. Пауэлл на заседании ФРС) и возьмет паузу, как минимум, до стабилизации ситуации на фондовых рынках и прохождения пика вспышки коронавируса. Также не стоит забывать и о внутренней бюджетной политике, параметры которой по-прежнему могут оказать негативное влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе и заставят ЦБ действовать с осторожностью.

Напомним, что еще в прошлый раз ЦБ подготовил себе почву для паузы в смягчении процентной политики. Так, решение о снижении ставки на заседании в декабре регулятор сопроводил корректировкой своей ключевой формулировки, указав на возможность дальнейшего снижения ставки «в первом полугодии 2020 г.». вместо «на одном из ближайших заседаний», как указывал ранее.

Тем не менее, мы полагаем, что сохранение ключевой ставки без изменений 7 февраля (на уровне 6,25% годовых) не приведет к коррекции доходностей и ставок на долговом и депозитно-кредитном рынках, так как, скорее всего, регулятор укажет на временный характер внешних факторов, дестабилизирующих ситуацию на финансовых и товарных площадках. Угроза замедления роста мировой экономики вероятно останется в списке ключевых среднесрочных инфляционных рисков, однако также не должна помешать возобновлению смягчения процентной политики после стабилизации конъюнктуры на финансовых рынках



