Китай в центре внимания
В ближайшие дни станет понятна ситуация с так называемой вирусной статистикой, которую мировому сообществу предоставляет официальный Китай. У многих экспертов есть вопросы к публикуемым данным. Сейчас больных 17485, умерло 362, поправилось 493. Эксперты-медики говорят, что больных должно быть гораздо больше, возможно уже 100 тыс. Я обратил внимание на тот факт, что официальные данные ежедневно прибавляют примерно одинаковые величины в каждой из трех групп: примерно 2-2.5 тыс. к заболевшим и 30-60 к умершим, то есть где-то по 10%; а к выздоровевшим по 50-70 или по 15%. Вполне возможно, что физически очень сложно тестировать больше 2 тыс. человек в день, поэтому мы получаем ежедневно почти одинаковые цифры прироста с поправкой на динамику больших цифр. При таком подходе, смертность неизбежно будет отставать, если, конечно, цифры они берут не из жизни, а из модели. При этом, вирус захватывает крупнейшие китайские города, включая Пекин, там количество больных уже измеряется сотнями, а если учитывать, что все больше стран полностью прерывают сообщение с Китаем, то косвенно это может означать, что власти этих стран также не доверяют китайским данным. Сегодня Гонгконг объявил о том, что закрывает 10 из 13 переходов в Китай. Индонезия заявила, что прекращает импорт продуктов и напитков из КНР. Таким образом, дело идет к изоляции Китая. Думаю, что даже в самых мрачных фантазиях некоторых аналитиков такое было сложно представить.
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