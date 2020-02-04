Вчерашний день выдался довольно волатильным для рынков. Однако важно, что биржевой оборот в госбумагах был высоким и превысил 53 млрд руб., цифра для понедельника несколько нетипичная. Основная активность, как обычно, сосредоточилась в среднесрочных и длинных выпусках, но ряд крупных сделок прошел и во флоатерах, при этом ключевые участники были локальными. Самые высокие объемы зафиксированы во флоатере ОФЗ 29010, почти 9 млрд руб. Это флоатер старого образца, таким некоторые инвесторы могут отдавать предпочтение перед новыми ввиду более высокой текущей доходности. В бумагах с постоянным купоном самые большие обороты прошли в ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г., ОФЗ 26212 с погашением в 2028 г. и ОФЗ 26225, погашаемых в 2034 г. Несмотря на высокую активность и внутридневную волатильность, по итогам дня кривая практически не изменила своего положения. Нефть вчера подешевела более чем на 6% относительно уровня закрытия в пятницу, однако это было скорее связано со сменой контракта. Рубль за основную торговую сессию укрепился примерно на 0,3%, но при этом остальные валюты ЕМ также были в плюсе.

Флоатер и длинный выпуск с постоянным купоном представляются нам кандидатами для аукциона. Сегодня рынок будет ждать объявления параметров предстоящих аукционов Минфина. С одной стороны, рыночная ситуация довольно нестабильна и волатильна, так что есть смысл предлагать флоатер, к тому же спрос на него на дебютном аукционе был высоким и за неделю он прибавил в цене почти 0,5 п.п. С другой стороны, приближается заседание совета директоров ЦБ, и шансы на снижение ставки по его итогам весьма высоки. Несмотря на то что текущее положение кривой ОФЗ уже учитывает этот шаг, можно было бы попробовать предложить рынку и более длинный выпуск, тем более Минфин уже давно их не предлагал. Вторым кандидатом для аукциона мы видим десятилетние ОФЗ 26228.