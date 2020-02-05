Укрепление российской валюты является одним из факторов текущего замедления инфляции.

Как правило, эффект переноса изменений курса рубля в цены в России занимает до 6 месяцев. При этом в академической литературе показано, что реакция инфляции на изменения курса рубля является ассиметричной: компании более склонны повышать цены при ослаблении рубля, чем снижать их при его укреплении. Построенная нами VAR-модель (с включением трендовой инфляции в качестве контрольной переменной) показывает, что в настоящее время ослабление курса рубля на 10% приводит к ускорению инфляции на 0.6%-пунктов (при неизменности остальных факторов).

При этом укрепление рубля на такую же величину замедляет инфляцию лишь на 0.3%-пунктов в течение следующих 6 месяцев. Таким образом, около 0.25%-пунктов от замедления инфляции в прошлом году может быть объяснено укреплением рубля.

Применяя такой же подход в текущих условиях, мы оцениваем, что в случае сохранения рубля вблизи отметки 62 в паре с долларом и 68.5 в паре с евро до лета, фактор укрепления курса приведет к замедлению инфляции на 0.1%-пункта в 2020 году.

Такие оценки показывают, что потенциальный проинфляционный эффект новых мер социальной поддержки и дезинфляционный эффект от более крепких значений курса рубля компенсируют друг друга, а их совокупный эффект на инфляцию окажется близким к нулю.