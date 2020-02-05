После коррекции, произошедшей на рынках акций в самом начале этой недели (особенно в Азии), вполне можно было предположить, что инвесторы начали закладывать в цены любые самые негативные сценарии развития событий, связанных со вспышкой коронавируса. И очевидно, что причиной последовавшего затем отскока стали вливания ликвидности и снижение ставок репо Народным банком Китая. Напомним, в начале января регулятор на 50 бп снизил нормативы банковских резервов (что было эквивалентно вливанию боле 100 млрд долл. ликвидности), а в начале этой недели осуществил вливание ликвидности на рынок репо (150 млрд долл. нетто). Ставка 7-дневного репо была снижена на 10 бп, до 2,40%.

В зависимости от того, какую процентную ставку вы используете (ключевая ставка Народного банка Китая, годовая ставка LPR, составляет 4,15%) реальные процентные ставки в Китае – учитывая инфляцию в 4,5% – сейчас либо уже находятся в отрицательной зоне, либо в лучшем случае равны нулю. Сегодня утром китайский центробанк заявил, что считает текущий уровень ликвидности достаточным, но при этом не исключает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. На рынке также ходят разговоры о том, что в случае серьезных экономических последствий коронавируса Народный банк Китая может пойти и на девальвацию юаня, что, правда, будет означать существенный отход от заявленной цели поддержания стабильного валютного курса.

В свою очередь Федрезерв вчера также осуществил вливание ликвидности на рынок репо на 94,5 млрд долл. (64,5 млрд долл. в рамках однодневных операций и 30 млрд долл. через 14-дневное репо). Инвесторы, давно попавшие в зависимость от притока ликвидности, всегда положительно реагируют на новые вливания. Пока ее приток продолжается, они могут не беспокоиться ни о ситуации в реальной экономике, ни о рыночных мультипликаторах, ни даже о перспективе масштабного перегрева «всего и вся», чреватого не менее масштабным обвалом, т.к. пока центробанки снабжают рынки ликвидностью, котировки акций растут.

С тех пор как 16–17 сентября ставка однодневного репо на американском рынке подскочила до 10%, Федрезерв на регулярной основе проводит рыночные интервенции, с тем чтобы не дать ставкам репо вновь выйти из-под контроля. За это время через операции репо и покупку краткосрочных казначейских облигаций регулятор влил на рынок более 500 млрд долл.

При этом он абсорбировал почти 90% всех размещенных за это время казначейских бумаг, что фактически является монетизацией долга. Без этого ставки репо наверняка были бы гораздо выше. Некоторые комментаторы считают, что за возможность заявить о восстановлении контроля над ставками репо Федрезерв платит слишком дорогую цену.

Инвесторам не понравилось, когда Федрезерв свернул программу количественного смягчения и начал сокращать свой баланс. Реакция регулятора последовала довольно быстро. Приблизительно год назад риторика ФРС стала заметно мягче, и в итоге вместо ожидавшихся трех повышений ставки по федеральным фондам (3x25 бп) в 2019 г. мы увидели три таких же снижения. Согласно текущему рыночному консенсусу, в этом году ставка по федеральным фондам меняться не будет. Однако в связи со вспышкой коронавируса возникает вероятность ее снижения.

Федрезерву необходимо найти оптимальный баланс между вливанием ликвидности и снижением процентных ставок, учитывая, что, делая акцент на снижении ставок, он может лишить себя необходимого инструментария на случай экономической рецессии или жесткой коррекции на рынках акций или долга. Означает ли это, что он предпочтет первый путь? Однако более важный вопрос заключается в том, насколько в нынешних условиях (включая высокие уровни долга) снижение процентных ставок в принципе может влиять на реальную экономику.

Президент США Дональд Трамп в Обращении к нации подчеркнул, что в настоящее время экономика страны находится в отличной форме. По данным последнего опроса, проведенного Gallup, рейтинг одобрения деятельности Трампа находится на высоком уровне, что сулит ему хорошие шансы на победу на ноябрьских выборах. В пользу этого свидетельствует и прекращение процесса импичмента, точка в котором, скорее всего, будет поставлена завтра.

На поверхности действительно создается впечатление, что экономика США успешно противостоит рецессии. Однако данные о динамике реального ВВП за 4к19 отражают замедление квартального роста таких ключевых показателей, как потребительские расходы и частные инвестиции, до минимального уровня с 2009 г. – даже с учетом позитивного эффекта от фискального стимулирования, который, по оценкам Hutchins Center, составил 0,7 пп.

Центральной темой ежегодного отчета, опубликованного на этой неделе Бюджетным управлением Конгресса США (CBO), является возвращение триллионного дефицита федерального бюджета. Несмотря на это, CBO понизило прогноз доходности 10-летних казначейских обязательств США на 2029 г. до 3,0% против 3,8%, называвшихся в прошлом году. Размер долга федерального правительства США в процентном отношении к ВВП на данный момент составляет 81%, однако к 2050 г. CBO прогнозирует его увеличение до 180% в случае сохранения текущих параметров бюджетной политики, что представляется маловероятным. Не менее сильную обеспокоенность вызывает размер дефицита бюджета в условиях полной занятости, который, по оценкам CBO, составляет от 4,3% до 5,4%. Устойчивое сохранение данного показателя на столь высоком уровне наблюдается впервые за всю историю страны.

С точки зрения ближайшей перспективы основной риск связан даже не с низкими темпами роста ВВП и тревожным прогнозом дефицита бюджета, а с состоянием американского рынка акций и вопросом о том, продолжат ли котировки штурмовать новые высоты, или мы имеем дело с пузырем, находящимся на грани схлопывания.

Как отмечает МВФ, для многих рынков рисковых активов 2019 г. оказался исключительно успешным. В докладе фонда также говорится о том, что суммарное число снижений процентных ставок, предпринятых в прошлом году монетарными властями стран с развитой и развивающейся экономикой, было максимальным за все время после мирового финансового кризиса 2008 г. Вполне логично, что в такой ситуации МВФ рекомендует регуляторам следить за ростом уязвимости финансовой системы.

Большинство экспертов, комментирующих ситуацию на рынках акций, обращают внимание на перегрев биржевых котировок до уровней, вызывающих аналогию с кризисом 1929 г. или обвалом «доткомов» в 2000 г. Низкий уровень процентных ставок не всегда оправдывает завышенную оценку акций и не является гарантией от спада на рынке или рецессии, что наглядно демонстрирует опыт Японии. Вливание ликвидности Федрезервом пока поддерживает рынок, но если этот приток ликвидности прекратится, то рынку грозит резкая коррекция.