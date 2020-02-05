MMK сегодня опубликовал результаты за 4К19 по МСФО, которые в целом оказались близки к нашим ожиданиям и консенсусу. Отметим, что СДП превзошел наши ожидания за счет более высокого притока средств из оборотного капитала. Дивидендная доходность за 4К19 составила 3,3%, совпав с нашими ожиданиями.

На выручку повлияло снижение цен и объемов продаж

Выручка снизилась на 14% кв/кв до 1 722 млн долл. в 4К19 на фоне сокращения объемов продаж (-4% кв/кв) и более низких цен реализации (средняя цена реализации стальной продукции опустилась на 13% кв/кв). Выручка в целом совпала с нашими ожиданиями. Компания по-прежнему ожидает снижения объемов производства металлопродукции в 1К20 вследствие плановых ремонтных работ. При этом ММК прогнозирует благоприятную ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке и стабилизацию цен на основные сырьевые ресурсы.

EBITDA совпала с консенсусом, но оказалась чуть выше нашего прогноза EBITDA упала на 36% кв/кв до 335 млн долл., что совпало с консенсусом, но оказалось на 1,8% выше нашего прогноза за счет более низких, чем ожидалось, издержек. Рентабельность по EBITDA опустилась с 26,1% в 3К19 до 19,5% в 4К19.

Приток средств из оборотного капитала оказал поддержку СДП в 4К19

Несмотря на существенное снижение операционной прибыли и рост капзатрат (+28% кв/кв), СДП компании сократился лишь на 6% кв/кв до 272 млн долл. благодаря притоку средств из оборотного капитала (256 млн долл. по сравнению с 51 млн долл. в 3К19). В 2019 г. размер капзатрат ММК снизился на 3% г/г до 833 млн долл., что практически совпадает с прогнозом компании (0,9 млрд долл.). Менеджмент ожидает капзатраты в 1К20 на уровне 4К19.

Чистая долговая нагрузка снизилась до —0,1x

Объем денежных средств на балансе ММК увеличился на 18% кв/кв до 1,1 млрд долл. на конец 2019 г., при этом размер общего долга в целом оставался стабильным, на уровне 870 млн долл. В результате чистый долг снизился до —235 млн долл. (по сравнению с —70 млн долл. в 3К19), что позволило компании довести соотношение «чистый долг/EBITDA» до —0,13x (-0,04x в 3К19).

Дивидендная доходность за 4К19 составила 3,3%

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4К19 на уровне 1,507 руб./акц., что подразумевает доходность 3,3%. Этот показатель близок к нашим ожиданиям. Размер дивидендных выплат составил около 100% от СДП за 4К19. Рекомендованная дата закрытия реестра под дивиденды будет объявлена позже, после принятия решения о созыве годового собрания акционеров. За 2019 г. ММК выплатит 937 млн долл., что незначительно превышает 100% от СДП за 2019 г.