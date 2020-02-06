Citi Group предупреждает, что ущерб от эпидемии для мировой экономики еще не оценен, поэтому фондовые рынки слишком рано впали в эйфорию. S&P500 всего в 2% от целевого уровня Citi Group, установленного до конца года. Таким образом, рынки за минувшую неделю авансом отыграли весь тот подъем, который инвесторы закладывали на 12 ближайших месяцев. Это указывает высокую вероятность обвала рынков, причем более значительного, чем был в январе. По нашему мнению, стоит согласиться с оценкой Citi Group насчет того, что точных данных по динамике мировой экономики за январь пока нет. Зато ряд факторов уже указывают на весьма вероятное замедление. На сырьевых рынках, особенно в Азии, наблюдается затоваривание нефтепродуктами и газом и создание избытка запасов.

Китай, несмотря на снятие ряда пошлин с американских товаров, сигнализирует о том, что рост ВВП в этом году может упасть ниже целевых 6%. При этом экономика Евросоюза, по данным за четвертый квартал, замедлилась до 0,1% м/м (до 1% в годовом выражении). В совокупности на Китай и Европу – наиболее проблемные зоны мировой экономики – сейчас приходится 37,5% глобального ВВП. Другими словами, поводов для оптимизма на рынках действительно все меньше.

Что касается динамики мировых индексов, то S&P500, на наш взгляд, технично отыграл падение, вызванное коронавирусом и нацелился на новые исторические максимумы. Планка 3400 пунктов может быть достигнута до конца февраля. Нынешняя коррекция очень похожа на ту, что была в октябре прошлого года. В связи с возвращением инвесторов в рискованные активы мы предвидим позитивную динамику и на российском рынке. В результате индекс Мосбиржи в марте может достичь отметки 3400 пунктов.