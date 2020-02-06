Во второй половине этой недели мы видим, что большинство рыночных площадок возвращается к росту – американский фондовый рынок вновь обновляет исторический максимум. Фактически инвесторы вновь отказываются принимать надолго какой-либо негатив – вирусная угроза в данный момент отходит на второй план. На рынки продолжают поступать колоссальные объемы ликвидности – на этой неделе монетарную поддержку рынков усилил и китайский ЦБ, присовокупив свои усилия к уже действующим «вливаниям» со стороны ФРС, ЕЦБ и ЦБ Японии. В данный момент картина рынка имеет много общего с ситуацией, когда рынки находились в эйфории после подписания «Фазы-1» торговой сделки, а принятие какого-либо негатива или осторожности, можно сказать, было рыночным «моветоном».

Настроения поддерживаются не только действующей монетарной поддержкой, рынкам удается несколько снизить свои опасения по поводу вирусной угрозы – суточные темпы роста числа заболевших снизились до уровня 15%. Само же заболевание продолжает характеризоваться умеренной летальностью и остается локализованным главным образом в Китае.

Тем не менее вирусная угроза, по нашим оценкам, пока что не нейтрализована, что не позволяет сформировать полностью релевантных оценок последствий для мировой экономики. Наиболее примечательной в этой ситуации видится динамика нефтяного актива – ценам на сырье не удалось реализовать активный рост вслед за повышательной динамикой мировых фондовых площадок.

Сейчас нефть остается во власти рыночных страхов. Для фондовых рынков эти опасения сейчас почти полностью сглажены монетарной поддержкой, на что мы указывали выше. В то время как нефтяной рынок гораздо более инертен к монетарным стимулам мировых ЦБ и вынужден оставаться один на один с тревогами инвесторов.

По нашим оценкам, нефтяной актив сейчас введен в зону «перепроданности» — свое дело сделали пугающий информационный фон о грядущем масштабном снижении мирового спроса на нефть (существенный вклад в данное снижение может внести страдающий от вируса Китай) и последующие вербальные интервенции со стороны ОПЕК+ о своей готовности к новым мерам поддержки нефтяного рынка.

Как было упомянуто ранее, в настоящий момент на рынках отсутствует какая-либо релевантная и полная информация о масштабах влияния вирусной угрозы как на экономику Китая, так и на мировую экономику. С учетом этого факта предположения о масштабном провале нефтяного спроса (по некоторым оценкам, снижение может достигнуть 0,8-1 млн барр. /сутки) в ближайшие месяцы, на наш взгляд, могут иметь чрезмерно пессимистичный характер. Реальным фундаментальным фактором, который мог бы отправить нефтяные котировки в устойчивый тренд понижения к $50, является появление на рынке существенного профицита сырья, что, соответственно, отразится ускоренным ростом мировых запасов и окажет давление на цены.

Если рассматривать ситуацию с китайским нефтяным спросом и уровнем давления на него со стороны вирусного фактора, то мы видим, что китайские нефтепереработчики и производители нефтепродуктов готовятся к снижению объемов выпускаемой продукции в силу понижательного воздействия карантинных мер на транспортную, туристическую и торговую активность. Однако данный формат давления в первую очередь будет заметен в китайском потреблении нефти, в то время как масштабы его воздействия на объемы импортируемого нефтяного сырья могут оказаться куда более сдержанными – закупки сырой нефти продолжат размещаться в китайских нефтяных запасах. Другими словами, заметное снижение объемов потребления нефти в Китае (в рамках параллельного снижения объемов производства нефтепродуктов) не гарантирует аналогичного снижения китайского спроса на нефть и критического нарушения баланса на мировом рынке нефти.

Заметим, что описанный выше формат может рассматриваться в ОПЕК+ как один из основных факторов, ставящих под сомнения необходимость реализации экстренных мер дополнительного сокращения добычи.

В данный момент мы ожидаем, что, вероятно, экспортеры соберутся во второй половине февраля для обсуждения предложенных техническим комитетом мер по сокращению добычи на дополнительные 600 тыс. барр. /сутки. Однако целесообразность принятия данных изменений в квотах пакта ОПЕК+, на наш взгляд, до последнего будет оставаться неочевидной. По нашим оценкам, у нефтяных цен все ещё остаются шансы для самостоятельного восстановления к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начале марта.