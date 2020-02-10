Российские суверенные бумаги должны начать сегодняшний день с роста котировок. В целом за прошедшую неделю доходности на среднем участке российской кривой выросли на 3–5 б.п., а на длинном участке – на 9–12 б.п., тогда как доходность аналогов с развивающихся рынков в основном умеренно снизилась (в пределах 3 б.п.). RUSSIA’47 (YTM 3,6%) завершил неделю на уровне 3,6% при z-спреде в размере 189 б.п.

Из-за негативного внешнего фона в пятницу активности не было даже в наиболее ликвидных выпусках, в первую очередь речь о евробондах Газпрома, котировки которых остались на уровнях четверга. Тем не менее за неделю рост доходностей длинных выпусков составил 7–9 б.п. Выпуск ROSNRM’22 (YTM 2,89%) потерял в цене 0,6 п.п. на волне слухов о возможных санкциях США за работу с Венесуэлой. В банковском секторе выпуски МКБ снизились в цене на 15–25 б.п., тогда как рост котировок отдельных «вечных» выпусков, в частности Альфа-Банка и Тинькофф Банка, составил 15 б.п. и 65 б.п. соответственно. Таким образом, доходность AKBHS‘perp (YTC 6,35%) на данный момент лишь на 15 б.п. выше, чем у ALFARU‘perp (купон – 6,95%, YTC 6,21%).