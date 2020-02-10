Судя по всему, на мировом рынке инвесторы полностью игнорируют любые возникающие риски. Вернее, реакция быстрая и незначительная, после которой рынок быстро восстанавливается.

Сейчас американские индексы находятся вблизи максимальных за всю историю уровней. И это при том, что первый квартал для китайской экономики из-за эпидемии коронавируса можно считать потерянным: китайское потребление значительно снизилось, что неизбежно отразится на прибылях глобальных корпораций.

Сегодня появилась информация о том, что инкубационный период коронавируса может быть не 14 дней, а 24 дня, что он циркулирует в воздухе до 5 дней и живет на предметах до 9 дней. В понедельник в Британии объявили коронавирус серьезной опасностью. Появились новые крупные очаги эпидемии в Сингапуре и Малайзии, власти ОАЭ запретили полеты в Сингапур.

При самом плохом сценарии мы можем столкнуться с глобальным карантином на неопределенный период. Если это произойдет, убытки мировых корпораций (от сырьевого сектора до технологического) будут гигантскими. Поэтому в данной ситуации лучше перестраховаться, чем спокойно, с портфелем полным различных активов, наблюдать за ситуацией.



