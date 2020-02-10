Прошедшая неделя, несмотря на негативное закрытие в пятницу, оказалась лучшей в этом году. Все индексы росли и росли очень уверенно. Вновь на первый план вышла наиболее популярная стратегия последних лет Buy the dips, которая вынесла индексы на новые исторические максимумы. Только вот следует отметить, что особого ажиотажа среди покупателей не было, обороты были средненькие и бал правили в основном краткосрочные спекулянты. Наверное поэтому вполне логичным выглядела массовая фиксация прибыли в конце недели. И все же общий результат, когда индексы выросли от 3 до 4 процентов, выглядит очень даже впечатляюще. Естественно, лучшими при сильном росте, являются акции роста и прежде всего акции технологического сектора. Так, даже с учетом 3-х процентного падения в пятницу акции одного из лидеров рынка микрочипов компании Micron Technology (MU, —3,07%) за прошедшую неделю выросли более чем на 8%. Очень мощно смотрелись акции триллионеров. В среднем все они — Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) — подорожали на 5-7%. То есть если перевести на реальные деньги, то их капитализация повысилась за неделю еще на 250 — 300 миллиардов долларов. Согласитесь, это просто безумные цифры!

Еще прошедшая неделя отметилась фантастическим взлетом акций Tesla (TSLA). В какой-то момент акции этой «веселой» компании достигли уровня в 1000 долларов (точнее — $968 на максимуме). И все было бы ничего, если бы не огромное количество шортов в этих акциях — более 17%. А это конечно же чревато гигантским «шорт сквизом» и где тогда мы увидим ценник по акциям Tesla не известно наверное даже самому Илону Маску. Как бы то ни было, акции компании к концу недели немного скорректировались, но этого точно пока не достаточно чтобы снять гигантский навес шортов. Так что история здесь имеет все шансы продолжаться еще какое-то время.

Коронавирус пока сдаваться не собирается и оказывает серьезнейшее психологическое давление (пока, к счастью, только психологическое!) на участников мировых финансовых рынков. Но все же все понимают, что так долго продолжаться не может и в конечном счете коронавирусная эпидемия начнет проявляться и сказываться на мировой экономике. И в этом плане наступающая неделя будет очень интересной. После миниралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе рынку вроде бы идти выше нет никакого смысла. Да и сил не особенно много. И поэтому участники рынка вновь на распутье — вверх или вниз. Сегодня многие участники рынка, судя по всему, предпочтут занять выжидательную позицию — макроэкономические данные не выходят, квартальной отчетности не много, новостей пока тоже пока не много. И поэтому стоит подождать более сильных сигналов. А на этой неделе они могут появиться. Даже если отбросить новости с «коронавирусного фронта», то все равно новой информации для раздумий будет на этой неделе вполне достаточно. Во-первых, и может быть самое главное — это выступление Председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым докладом о монетарной политике ФРС во вторник и в среду. Нет никаких сомнений, что к словам господина Пауэлла будет прислушиваться весь мир. Куда идет ФРС и что она будет делать в ближайшее время — точного понимания в этом вопросе ни у кого нет.

Кроме этого, к концу недели мы увидим данные о розничных продажах и данные по инфляции (индекс CPI) и это будет хорошим индикатором текущего состояния американской экономики.

И плюс к этому еще и выход квартальной отчетности от целого ряда интереснейших и достаточно знаковых компаний, например, таких как Cisco (CSCO), NVidia (NVDA) или Alibaba (BABA). Данные от этих компаний могут как вдохновить участников рынка на новые подвиги так и обрушить рынки. Так что расслабляться точно не стоит.

И поэтому сегодня, пожалуй, самый спокойный день на текущей неделе. Особо сильных движений, скорее всего, не будет, и мы увидим проторговку текущих уровней с минимальным изменением котировок.



