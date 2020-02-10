Прогноз результатов "Роснефти" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 37,7% к/к
Роснефть планирует публикацию результатов по МСФО за 4К19/2019 19 февраля. По нашим прогнозам, в 4К19 выручка сократится на 7,3% кв/кв (-4,1% г/г) до 2 077 млрд руб. (32,6 млрд долл.). Мы ожидаем снижения EBITDA1 на 17,0% кв/кв (-3,1% г/г) до 438 млрд руб. (6,9 млрд долл.) и ослабления рентабельности по EBITDA до 21% в 4К19 с 24% в 3К19.
В отсутствие списаний чистая прибыль акционерам Роснефти, по нашим прогнозам, составит 140 млрд руб. (2,2 млрд долл.) в 4К19, снизившись на 37,7% кв/кв (+43,0% г/г). В результате чистая прибыль по итогам 2П19 составит 365 млрд руб. (+52% г/г) по сравнению с 240 млрд руб. в 2П18.
При коэффициенте выплат в 50% от чистой прибыли по МСФО промежуточные дивиденды за 2П19 оцениваются в 17,23 руб./акц. по сравнению с 11,33 руб./акц. за 2П18. Дивиденды за 2П19 предполагают текущую дивидендную доходность на уровне 3,7%.
Рост чистой прибыли должен подтвердить наш позитивный взгляд на акции Роснефти. При отсутствии единовременных списаний, а именно: (i) убытка в результате обесценения активов и (ii) амортизационных отчислений, связанных с курсовыми разницами, c 2020 г. мы прогнозируем рост чистой прибыли и, как следствие, увеличение дивидендов.
В целом стабильная ценовая конъюнктура в 4К19
В 4К19 ценовая конъюнктура для российских нефтяных производителей была довольно стабильной: средняя цена нефти Brent оставалась на уровне 63 долл./барр., в то время как курс рубля незначительно укрепился. При этом экспортная пошлина на нефть в 4К19 снизилась на ~6% кв/кв.
В результате, по нашим оценкам, в 4К19 средний экспортный нетбэк на нефть в рублевом выражении незначительно вырос – на ~2% кв/кв, тогда как средний экспортный нетбэк для корзины нефтепродуктов остался в целом без изменений.
2019 год – первый год при новой системе налогообложения в нефтяной отрасли. Ожидается, что снижение экспортной пошлины на нефть должно быть компенсировано соответствующим повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), делая нейтральным чистый эффект на EBITDA сегмента «разведка и добыча» (upstream).
Для сегмента «переработка и розница» (downstream) мы ожидаем, что повышение стоимости сырья (нефти) будет компенсировано (i) ростом нетбэков на нефтепродукты вследствие снижения экспортных пошлин на них и (ii) специальной субсидией для нефтепереработки, введенной в рамках новой налоговой системы.
Данная субсидия также включает в себя определенную компенсацию (коэффициент KДЕМП или демпфер) за отклонение внутренних цен на бензин/дизтопливо от экспортных бенчмарков. При высоких ценах на нефть демпфер позволит компенсировать российским нефтяным компаниям негативный эффект от сдерживания регуляторами роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
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