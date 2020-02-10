Рубль немного укреплял свои позиции за счёт технической перепроданности в последние две недели. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3460 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,20%, недельная до 6,25%, а месячная до 6,31%. Стоит отметить, что ставки МБК снизились заметно меньше, чем ставка ЦБ РФ на пятничном заседании. Как мы уже отмечали, смягчение денежной политики может привести к росту опасений, что текущие доходности не покроют вероятную волатильность курса рубля. Некоторое укрепление в понедельник может быть связано с технической перепроданностью российской валюты. Впрочем, если верить таким индикаторам, как американский доллар и иена, то их ослабление говорит о присутствии спроса на рискованные активы. К 15:15 мск пара USD-RUB – 63,865 (-0,41%), EUR-RUB – 69,93 (-0,32%).

Негативные эмоции в Европе связаны не только с продолжающимся распространением нового коронавируса, но и со статистикой из КНР. Инфляция в Китае разогрелась до 5,4% в январе, что превысило прогноз 4,9% и декабрьское значение 4,5%. Основным компонентом роста цен стало продовольствие. В подобных условиях возможности стимулирования китайской экономики через смягчение денежной политики крайне ограничены. Самыми слабыми в Европе были бумаги, связанные с путешествиями и отдыхом. Кроме того, ожидаются существенные страховые выплаты после урагана Ciara, который в ослабленной форме доберётся и до северо-запада России.

Нефть остаётся под давлением, хотя снижение уже не носит обвального характера. Совершенно очевидно, что вспышка коронавируса уже привела к падению спроса на авиационное топливо. В Китае также существенное падение спроса, так как с 10 февраля начнут работу далеко не все предприятия. Также существуют некоторые опасения, что Россия может не одобрить дополнительное сокращение добычи.

Во всяком случае, министр энергетики РФ А. Новак говорил о том, что российской стороне нужно больше времени, чтобы оценить необходимость такой меры. К тому же китайские компании заявили о том, что в феврале сократят переработку нефти почти на 940 тыс. бар. в сутки. Соответственно, даже сокращение добычи ещё на 0,6 млн бар. может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить избыток предложения на рынке.

Индекс доллара снижался на 0,06% до 98,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,58% по сравнению с 1,59% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR-USD — $1,095 (+0,04%), GBP-USD — $1,292 (+0,31%), USD-JPY – 109,79 (+0,06%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,1%. Основные опасения на рынке связаны уже не с распространением коронавируса, а с ущербом производственных цепочек. В частности, Apple может испытывать проблемы с поставками комплектующих. В остальном, рынок во многом адаптировался к новостям об инфекции и уже не столь резко реагирует на очередные сообщения. IV квартал принёс рост прибыли американских компаний, что уже ясно после двух третей отчётов участников S&P 500. Российские инвесторы также оценивают потенциальный спад прибыли экспортёров из-за снижения спроса в Китае на всю номенклатуру сырьевых товаров. Более длительный период распространения коронавируса и борьбы с ним приведёт к чувствительному сокращению прибыли российских компаний.