Мы ожидаем, что Яндекс в очередной раз продемонстрирует быстрый рост выручки, который, согласно нашим прогнозам, составит 33,7% г/г. Некоторое замедление темпов роста относительно предшествующих кварталов главным образом связано с эффектом высокой базы сравнения в двух основных сегментах компании: поиске и такси.

Скор. EBITDA Яндекса по итогам квартала, на наш взгляд, увеличится на 12% г/г до 13,8 млрд руб. Снижение рентабельности скор. EBITDA по сравнению с 4К 2018 г. может произойти на фоне увеличения в выручке доли ряда сегментов таких как такси, медиа-сервисы и эксперименты. Улучшение рентабельности Яндекс.Такси не будет, по нашим расчетам, оказывать столь сильное положительное воздействие, как в предыдущие периоды.

• В сегменте поиска мы ожидаем увеличения выручки на уровне 16,4% г/г. В 4К 2018 г. рост доходов сегмента достиг 26% г/г, что неизбежно сформировало эффект высокой базы. Между тем доля Яндекса в поиске на платформе Android продолжала расти весь 4К, и в декабре, согласно данным Яндекс.Радар, составила 54,63% против 53,07% в сентябре. Доля в поиске на всех платформах в декабре увеличилась по сравнению с сентябрем на 1 п.п. На рентабельность поиска скорее всего будет оказывать давление ряд факторов, в частности рост продаж IoT устройств (в т.ч. на фоне выхода Яндекс.Станции Мини в октябре) и увеличение рекламных расходов.

• В сегменте такси доходы интернет-компании, по нашим прогнозам, увеличатся на 73% г/г благодаря быстрым темпам роста как основного бизнеса, так и доставки еды. Дополнительный позитивный эффект на выручку будет оказывать развитие B2B-направления. Мы не ожидаем резкого улучшения рентабельности EBITDA сегмента и полагаем, что она осталась на уровне прошлого квартала. Это связано с инвестициями в международную экспансию, сервисы по доставке еды и развитие автономного транспорта. В частности, на протяжении 4К Яндекс активно масштабировал проект по доставке продуктов «Лавка» и заметно увеличил флот беспилотных автомобилей (с 35 в августе до 100 к концу года).

• В сегменте объявлений мы ожидаем ускорения роста выручки и улучшение рентабельности EBITDA по сравнению с 3К и сопоставимым периодом прошлого года. Прекращение офлайн эксперимента должно оказывать заметно меньший негативный эффект, чем в предыдущем квартале.

• Сегменты медиа-сервисов и экспериментов, по нашим прогнозам, нарастят выручку г/г более чем в 2 раза, в том числе на фоне развития проектов Яндекс.Дзен, Яндекс.Драйв и Яндекс.Плюс. Совокупная доля двух сегментов в выручке интернет-компании может по итогам квартала превысить 12% против 7,5% в 4К 2018 г. При этом оба сегмента остаются в инвестиционной стадии и, продолжают получать убыток на уровне EBITDA.



