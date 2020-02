По итогам торгов 10 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,82% — до 3062,41 п., а РТС на 0,94% — до 1503,95 п.

На отечественном рынке продолжается уже классическая схема реагирования на коронавирус и его последствия. Бумаги «Газпром» потеряли 1,71%, «НОВАТЭК» снизились на 2,31%, а «Роснефть» провалились на 2,93%. Впрочем, по последним бумагам существует не только беспокойство относительно падения спроса на газ и нефть, но и риски американских ограничений из-за связей с Венесуэлой. Об этом на прошлой неделе заявлял представитель Госдепа США.

Бумаги ГМК «Норникель» смогли удержаться в плюсе на 1,14% благодаря росту котировок никеля и палладия. В лидерах дня «Ростелеком» (+2,82%), от которого ждут роста выручки за счёт бизнеса дата-центров, а также снятия ограничений на инвестиции в госкомпании, о чём просит сам «Ростелеком». «АЛРОСА» (-2,93%) увеличила продажи в январе на 44% в годовом выражении, но коронавирусная инфекция может крайне негативно сказаться на китайском спросе на алмазно-бриллиантовую продукцию. Среди лидеров также вновь «Полюс» (+1,93%) и Polymetal (+0,94%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 66,051 млрд рублей. Индексу МосБиржи совсем недалеко до зоны поддержки 3000-3020, вероятность достижения которой мы отмечали ранее. Впрочем, если ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции не начнёт улучшаться, то следующей целью движения вниз станут значения в районе 2820-2850 пунктов, где будет разумным проявить некоторую склонность к риску.

Рубль начинал день позитивно, укрепившись в моменте до 63,65 за доллар и 69,69 за евро. Однако во второй половине дня нефть упала ниже $53,5, а доллар США существенно укрепил свои позиции на глобальном рынке. Риски падения китайского спроса непосредственно касаются российского экспорта, что, естественно, угрожает стабильности платёжного баланса, который долгое время остаётся положительным. Кроме того, текущий уровень доходностей на рынке ОФЗ явно не гарантирует покрытие вероятной волатильности рубля. Соответственно, можно ждать охлаждение интереса нерезидентов к российским ценным бумагам, пока ситуация не нормализуется.

Американские «быки» вновь демонстрируют свою силу. Индексы S&P 500 и NASDAQ закрыли день на рекордных отметках. Основной движущей силой рынка остаются отчёты компаний, а вот тревоги по поводу коронавируса кажутся американским инвесторам далёкими. Меж тем, ВОЗ предупреждает, что другие страны также должны приготовиться к борьбу с коронавирусом. Тем не менее, если до отчётного периода ожидалось снижение прибыли американских корпораций, то две трети отчётов показали, что может быть зафиксирован её рост. Рекорды вновь показывают бумаги Amazon.com, Inc. (+2,63%), Tesla Inc. (+3,1%). Xerox (+1,4%) повысила предложение за HP Inc. (+0,78%) до $24 за акцию. По итогам дня DJIA вырос на 0,6% до 29276,82 п., а S&P 500 поднялся на 0,73% до 3352,09 п.

Рынки в Азии преимущественно демонстрировали рост. Президент КНР Си Цзиньпин посетил общественный центр здоровья в Пекине в медицинской маске и прошёл тестирование на заболевание. Он твёрдо заявил, что «без сомнений, мы выиграем эту войну за людей». Меж тем, число летальных случаев коронавируса в Китае достигло уже 1016 человек, а число подтверждённых случаев заражения выросло до 42638. Самыми сильными индексами в Азии были Heng Seng и KOSPI. Японский рынок не торговал по случаю национального дня. В Morgan Stanley допускают, что в I квартале китайская экономика покажет отрицательную динамику относительно предыдущего квартала, а в годовом выражении расширится лишь на 1%. Если же пик заболеваемости не будет пройдён до апреля, то в I квартале будет сокращение ВВП, как в квартальном, так и годовом выражении. К 8:40 Hang Seng — 27635,88 п. (+1,45%), Shanghai Composite — 2907,86 п. (+0,60%)мск.

На рынке нефти небольшой технический отскок. Однако к вечеру динамика может вновь стать отрицательной. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 2,9 млн бар. К 9:00 мск Brent — $54,05 (+1,46%), WTI — $50,21 (+1,29%), Золото — $1571,7 (-0,49%), Медь — $5700,07 (+1,37%), Никель — $13225 (+2,64%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 98,87 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,57% по сравнению с 1,58% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,091 (+0,02%), GBP-USD — $1,291 (-0,01%), USD-JPY – 109,89 (+0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы Азии растут, нефть дорожает, как и промышленные металлы. Всё указывает на вероятный рост российских индексов в начале дня. Рубль также на этом фоне может вновь вернуться под отметку 64 за доллар. Однако впереди ещё очень много тревог, которые могут вновь ухудшить настроение инвесторов. На корпоративном плане сегодня «Полюс» публикует отчётность по МСФО, а «Интер РАО» сообщит операционные результаты. «Газпром» проведёт день инвестора в Нью-Йорке.