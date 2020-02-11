Яндекс 14 февраля опубликует финансовые результаты за 4К19 и 2019 г. и проведет звонок для инвесторов.

Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов:

— консолидированная выручка в 4К19 может вырасти на 32% г/г вследствие увеличения выручки в сегментах «Поиск и портал» (+17% г/г), «Такси» (+65% г/г), «Объявления» (+40% г/г), «СМИ» (более чем в 2 раза г/г), «Другие направления и эксперименты» (более чем в 2 раза г/г);

— консолидированная EBITDA в 4К19 может увеличиться на 14% г/г вследствие роста EBITDA в сегментах «Поиск и портал» (+16% г/г) и «Объявления» (в ~3 раза г/г), а также на фоне повышения уровня положительной EBITDA в сегменте «Такси» (порядка 0,5 млрд руб.) и увеличения убытка по EBITDA в сегментах «СМИ» и «Другие направления и эксперименты»;

— чистая прибыль может вырасти на 4% г/г на фоне сильной динамики EBITDA.

Ключевые фокусные точки:

— Финансовые ориентиры на 2020 г. по увеличению консолидированной выручки и выручки сегмента «Поиск и портал», а также рентабельности EBITDA в сегменте «Поиск и портал».

— Динамика EBITDA в бизнесе по агрегированию такси (который для целей отчетности включен в рамки сегмента такси).