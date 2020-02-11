Публикация финансовой отчетности НЛМК за 4К19 намечена на среду, 12 февраля.

По нашим прогнозам, выручка компании составит $2 370 млн (-8% кв/кв), показатель EBITDA достигнет $654 млн (-26% кв/кв), чистая прибыль — $363 млн (-29% кв/кв). На финансовых показателях компании негативно отразится падение цен на сталь, а также изменения в структуре ассортимента продукции. Мы полагаем, что рынок при оценке компании исходит из уровня квартальной дивидендной доходности 2.5-3.0%, что предполагает выплату дивидендов в размере 3.4-4.1 руб. на акцию. НЛМК торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.8x, что выше, чем у Северстали (5.2x).