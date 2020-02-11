Яндекс (YNDX US, O/W, $48.3 TP) в эту пятницу, 14 февраля, представит финансовые результаты за 4К19.

Согласно нашему прогнозу, выручка достигнет сезонного максимума и, как следствие, выручка по итогам 2019 г. может достичь верхней границы прогнозного диапазона. В то же время интенсивные инвестиции в сегмент беспилотных автомобилей со стороны Яндекс.Такси, запуск продаж устройств, размывающих рентабельность, а также рост расходов на сегмент Эксперименты могут оказать давление на рентабельность. Тем не менее, это не должно стать негативным сюрпризом, так как компания упоминала об этом в ходе последней телефонной конференции. В центре внимания инвесторов, по всей вероятности, будет прогноз на 2020 г. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg сейчас предусматривает рост выручки на 30,5% г/г. Что касается рентабельности, рынок будет ждать прогноза об перспективах ее улучшения в сегментах такси, медиа и экспериментов.

Результаты Яндекса за 4К19 должны продемонстрировать продолжающийся сильный рост выручки (хотя он органически замедлится до 33,5% г/г с 39,3% г/г за 9М19) до сезонного пика в 51,9 млрд руб. Таким образом, выручка за 2019 г. (175,6 млрд руб., +37,5% г/г), вероятно, достигнет верхней границы прогнозного диапазона (+36-38% г/г). Как и в предыдущие кварталы, основным источником выручки будут сегменты Поиск, Такси и Эксперименты:

— По нашей оценке, выручка от онлайн рекламы вырастет на 18% г/г (что немного ниже, чем за 9M19) до 34,7 млрд руб., так как Яндекс продолжал отвоевывать долю поиска на мобильных платформах у Google (+4,1 п.п. г/г до 51,6%);

— Выручка сегмента такси, вероятно, достигнет максимума за квартал и составит 11,9 млрд руб. (+72,3% г/г и 24% к/к), отражая продолжающуюся сильную динамику сегментов такси и доставки еды. В 4К19 компания должна продемонстрировать стабилизацию годовых трендов в сегменте такси (учитывая отсутствие эффекта Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в 4К18). Мы ожидаем, что количество поездок вырастет на 42% г/г (против 58% в 3К19), а средний чек – на 7,5% г/г.

Рентабельность: 4К19, судя по всему, был капиталоемким кварталом во всех сегментах бизнеса, за исключением классифайдов. По нашей оценке, рентабельность сегмента Поиск (включая интернет вещей) составит 45,2% (не изменившись в годовом сопоставлении и снизившись на 4,4 п. п. в квартальном сопоставлении) на фоне крупных расходов на маркетинг в связи с продажами устройств (после запуска Яндекс.Станции Мини в октябре прошлого года) и видео-сервисов (канал Яндекс.Эфир). Рентабельность сегмента такси сохранится на низком уровне, так как EBITDA сегмента почти полностью реинвестирована в стартапы – доставку еды, проект Яндекс.Лавка и развитие беспилотных автомобилей (расширение парка автомобилей, исследовательский центр в Израиле). В классифайдах мы ожидаем восстановления рентабельности до 24% (с —0,5% за 9М19), так как этот сегмент миновал стадию максимальных затрат на маркетинг в 3К19. Сегменты медиа и экспериментов остаются очень капиталоемкими, и их рентабельность будет находится в зоне отрицательных значений – —55% и —31%, соответственно.

В целом мы ожидаем, что EBITDA Яндекса составит 14,1 млрд руб. в 4К19 (при рентабельности 27,1%, то есть на самом низком уровне за последние 8 кварталов) до учета разовых статей. Яндекс признает разовый расход, связанный с финансовыми и юридическими консультационными услугами на создание новой схемы корпоративного управления. Мы полагаем, что основная часть указанной на эти цели суммы в $12 млн придется на 4К19.