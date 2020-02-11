Компания НЛМК (NLMK: LI; ЫШЕ РЫНКА; РЦ $27,6/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО.

По сообщению компании, общий объем продаж за квартал вырос на 4% к/к. Также выросли продажи готовой продукции в 4К19 на фоне завершения ремонтных работ на доменной печи и кислородном конвертере на производственной площадке в Липецке в 2019. Продажи североамериканского дивизиона упали на 14% к/к, тогда как продажи в Европе опустились на 5% к/к. По нашему прогнозу, EBITDA в 4К19 будет под давлением слабой конъюнктуры цен на сталь на российском и зарубежных рынках. Мы сохраняем позитивный взгляд на НЛМК и отмечаем сильную финансовую позицию. Мы ожидаем высокого коэффициента дивидендных выплат (превышающего СДП) при дивидендной доходности на уровне примерно 12% на годовой основе (и примерно 3% на основе результатов за 4К19). Акции НЛМК остаются нашим фаворитом в российском сталелитейном секторе. Мы предполагаем обнадеживающий прогноз на 1К20 на фоне восстановления цен на сталь и высокой степени устойчивости бенчмарков на железную руду к макроэкономическим и геополитическим новостям, а также новостям, касающимся вспышки эпидемии коронавируса.

Основные прогнозные показатели мы приводим ниже:

— По нашему прогнозу, выручка составит $2,3.

— По нашему прогнозу, EBITDA составит $ 452 млн. Поддержку показателю может оказать снижение цен на уголь, так как НЛМК не интегрирована в производство угля.

— Чистая прибыль без учета разовых статей по нашим ожиданиям составит $224 млн.

— В ходе телефонной конференции за 3К19 компания прогнозировала капиталовложения на уровне $1 млрд по итогам 2019 г. Как и в случае с конкурентами, мы ожидаем переноса некоторой части капиталовложений на 2020 г., что окажет поддержку СДП за квартал. Согласно нашим прогнозам, СДП составит примерно $200 млн. Квартальные дивиденды, на наш взгляд, могут оказаться намного выше СДП на фоне изменения правила по капиталовложениям и ограничения их уровнем $700 млн.