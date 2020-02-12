На фоне вспышки коронавируса многие стали забывать о Латинской Америке. Из-за ухудшения экономической обстановки, правительства некоторых стран были вынуждены сократить социальную поддержку населения, практически молниеносно спровоцировав волну протестов и беспорядков. В итоге, Эквадор, Чили, Колумбия, Никарагуа, Перу, Аргентина и Бразилия оказались если не в огне, то в едком дыму недовольства.

Само собой, бесследно это пройти не могло. С экономической точки зрения, негативные события достаточно быстро отразились на валютах этих стран. Так, в конце ноября 2019 года, лидерами снижения стали аргентинские, колумбийские, чилийские и ​мексиканские песо​. Другие латиноамериканские валюты, в том числе уругвайский песо и бразильский реал, также показали потери.

США, в свою очередь, начали обвинять их в валютных манипуляциях. В декабре прошлого года, Трамп заявил, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и ​алюминия из Аргентины и Бразилии.

«Бразилия и Аргентина стоят во главе масштабной девальвации своих валют, и это нехорошо для наших фермеров. В связи с этим я возобновлю пошлины на сталь и алюминий, которые ввозятся в США из этих стран», — написал он в твиттере.

Несмотря на то что тарифы на сталь могут негативно сказаться на торговле, страны Латинской Америки получают гораздо больше с отгрузки зерна китайским покупателям. За первые 10 месяцев 2019 года ​Бразилия отправила в Китай на 25,5 миллиарда долларов сельскохозяйственной продукции, включая сою и свинину. Это более чем в 10 раз превышает стоимость продукции из стали и железа, проданной в США.

С другой стороны, Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Латинской Америки вырастет всего лишь на 1,6% в этом году, продолжая слабую динамику роста предыдущих пяти лет. Реальный ВВП на душу населения в регионе снижался в среднем на 0,6% в год в течение 2014–2019 годов.

Со структурной стороны потенциальный рост по-прежнему сдерживается низкими инвестициями, медленным ростом производительности, слабым деловым климатом и низким качеством инфраструктуры и образования. С циклической стороны рост сдерживался низким глобальным ростом и ценами на сырьевые товары, повышенной неопределенностью экономической политики и социальными беспорядками в отдельных регионах.

Тем не менее, ситуация может ухудшиться на фоне появления новых рисков, в частности, глобальное распространение коронавируса, которое негативно скажется на экономической деятельности, связанной с международной торговлей и, конечно же, туризмом. Также, социальные волнения могут обостриться во всем регионе, в то время как неопределенность экономической политики может еще больше возрасти из-за повышенной социальной напряженности.

В этом свете, азиатский регион кажется более привлекательным для вложений​: ранее на этой неделе китайский центробанк уже предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов. А большая часть новостей о коронавирусе уже дисконтировалась рынком. К тому же, многие инвесторы ожидают, что Народный банк Китая понизит свою ключевую кредитную ставку на заседании 20 февраля.