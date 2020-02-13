Позиции рубля сегодня остаются уязвимыми
Рубль слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран на старте торгов, находясь в районе отметки 63,5 в паре с долларом и 69 в паре с евро. Азиатские площадки торгуются в красной зоне, как и фьючерс на индекс S&P500, что подтверждает доминирование на глобальных площадках негативных настроений и формирует неблагоприятный внешний фон для российского валютного рынка в рамках сегодняшних торгов. Поводом для ухудшения настроений стали сообщения о существенном росте числа заражений коронавирусом после применения новых методов диагностики.
Рубль, оказывается под наиболее заметным давлением вместе с прочими сырьевыми валютами. С начала эпидемии сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность среди валют развивающихся стран и более заметно реагируют на любые новости по ситуации с коронавирусом. В сложившихся условиях позиции рубля сегодня остаются уязвимыми. Накануне поддержку рублю оказали успешные аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфину удалось разместить бумаги на сумму 122 млрд. руб., что соответствует максимальному объему с мая прошлого года. Готовность Банка России продолжать снижать ставки поддерживает аппетит инвесторов к данным бумагам. Предварительные данные ЦБ о вложениях в ОФЗ в январе подтверждают сохраняющий аппетит к данным инструментам и со стороны нерезидентов (в январе их вложения составили 131 млрд. руб.). Данный фактор, в свою очередь, позитивен для рубля.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200213/830936334.html