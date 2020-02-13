Рубль слабеет вместе с прочими валютами развивающихся стран на старте торгов, находясь в районе отметки 63,5 в паре с долларом и 69 в паре с евро. Азиатские площадки торгуются в красной зоне, как и фьючерс на индекс S&P500, что подтверждает доминирование на глобальных площадках негативных настроений и формирует неблагоприятный внешний фон для российского валютного рынка в рамках сегодняшних торгов. Поводом для ухудшения настроений стали сообщения о существенном росте числа заражений коронавирусом после применения новых методов диагностики.

Рубль, оказывается под наиболее заметным давлением вместе с прочими сырьевыми валютами. С начала эпидемии сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность среди валют развивающихся стран и более заметно реагируют на любые новости по ситуации с коронавирусом. В сложившихся условиях позиции рубля сегодня остаются уязвимыми. Накануне поддержку рублю оказали успешные аукционы ОФЗ, в ходе которых Минфину удалось разместить бумаги на сумму 122 млрд. руб., что соответствует максимальному объему с мая прошлого года. Готовность Банка России продолжать снижать ставки поддерживает аппетит инвесторов к данным бумагам. Предварительные данные ЦБ о вложениях в ОФЗ в январе подтверждают сохраняющий аппетит к данным инструментам и со стороны нерезидентов (в январе их вложения составили 131 млрд. руб.). Данный фактор, в свою очередь, позитивен для рубля.