В январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 160 млрд руб. Это крайне нетипичная ситуация, обычно расходы федерального бюджета в январе невысоки. Так, за последние 15 лет дефицит федерального бюджета в январе фиксировался лишь дважды (в 2013 и 2015 гг.), но в это время фискальная политика в целом была куда мягче, чем сейчас. При этом мы полагаем, что все-таки не все средства дошли до конечных бюджетополучателей, и консолидированный бюджет был исполнен с профицитом.

Тем не менее рост расходов бюджета объясняет благополучную ситуацию с ликвидностью в январе, когда даже на пике налоговых платежей корсчета опускались ниже отметки в 2 трлн руб. лишь на один день. Дефицит федерального бюджета связан с резким ростом расходов, всего за месяц было потрачено свыше 1/12 части годового плана по расходам, так что подобный всплеск, если не будет существенного повышения расходной части бюджета в течение года, может оказаться разовым явлением. Помимо ликвидности, рост расходов бюджета в начале года может повлиять и на динамику инфляции, ЦБ отмечал в качестве возможных рисков неритмичность бюджетных расходов.

Инфляция за неделю с 4 по 10 февраля составила 0,1%. Годовая инфляция осталась на уровне 2,4%. С начала года рост цен составил 0,6%. Темпы роста цен с начала февраля пока немного превышают уровень прошлого года, правда, это связано с разовыми явлениями: цены на транспорт в этом году были повышены с 1 февраля, в прошлом же году индексация была проведена 1 января. Пока годовые темпы роста цен снижаются, дно будет достигнуто весной этого года, после этого ускорение роста цен должно возобновиться