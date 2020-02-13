Рынок летает, как на качелях — день на позитиве, день на негативе. Вчерашний день можно со всем основанием можно отнести к первой категории. Мировые рынки, вдохновленные замедлением темпов распространения коронавирусной пневмонии (а данные в итоге оказались, мягко говоря, не совсем отражающие действительность!), решили сходить наверх. Причем позитив охватил все без исключения рынки и все они уверенно прибавили по итогам вчерашнего дня. Не обошел этот хайп, естественно, и американский рынок. И мы вновь увидели покорение новых вершин и обновление исторических максимумов по всем 3 основных индексам. При этом и обороты вроде бы растут. Казалось бы надо радоваться, вот он налицо — классический растущий тренд. Но радости особой нет и вся нынешняя история с покорением новых вершин очень сильно напрягает. И чем дальше, тем больше.

Но как бы то ни было, мы видим рост и это есть объективная реальность.

Главным драйвером вчерашнего роста были акции Apple (AAPL, +2,38%), которые переписали свой исторический максимум и после 2-х дневного перерыва вернули себе пальму первенства по капитализации, которую в прошедший понедельник отобрал у Apple еще один «технологический бегемот» — компания Microsoft (MSFT, +0,15%). Последняя немного замедлила темпы своего роста после наезда на нее антимонопольной службы FTC.

Что касается отраслевого разреза, то максимальный рост вчера наблюдался в акциях сырьевых компаний, которые в среднем выросли на 1,36% на фоне более чем 2-х процентного роста нефтяных котировок. Правда, во второй половине дня рост этот резко замедлился после выхода данных о запасах сырой нефти, которой оказалось в 3 раза больше, чем прогнозировали аналитики. Так что вряд ли можно ожидать, что рост в акциях сырьевых компаний будет слишком уж устойчивым.

Одним из самых ожидаемых моментов вчерашнего дня было ожидание выхода квартальной отчетности после закрытия торгов от таких знаковых компаний как Cisco (CSCO), Century Link (CTL) и Applied Material (AMAT). О том, что это было ожидаемое событие свидетельствует и тот факт, что все эти 3 акции пользовались вчера повышенным спросом у инвестором и все они выросли по итогам дня приблизительно на плюс-минус 1,5%. Однако надежды инвесторов оправдал и то лишь частично только Applied Material, акции которого на постмаркете после выхода отчетности выросли на 2%. А вот отчетность двух остальных компаний разочаровала инвесторов и они теряют до 5% от своей капитализации. Особенно обидно за CTL, которая все последние 7 торговых дней выросла почти на 15% именно на ожиданиях хорошей отчетности. Но не все получилось гладко на бумаге и финансовые показатели компании за 4-й квартал 2019 года оказались далеки от идеальных.

Если вчерашний день повсеместно был весь окрашен в зеленый цвет и источал флюиды оптимизма, то сегодня картина изменилась строго на противоположную и впору кричать во всю глотку: Мы все умрем!

Делать этого конечно не стоит и верить, пожалуй, всему тоже не стоит. Но как бы то ни было, но сообщение китайских властей о росте заболевших еще более чем на 15 тысяч человек и умерших на 254 человека — ввело мировые рынки в маленький ступор. Ведь вчера нам говорили о затухании эпидемии и вдруг такие страшные цифры, переворачивающие все с ног на голову. Короче, ой-ой-ой, все пропало.

Китайский рынок тут же нырнул вниз более чем на 0,7%, забыв о всем хорошем, что было в предыдущие дни. В Европе тоже испугались.

Может быть, не так сильно, но свои полпроцента падения мы здесь тоже видим фактически по всем индексам. Что касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то какое-то время цены здесь держались вблизи вчерашнего закрытия. Однако затем, с открытием торгов в Европе, когда стало видно, что она (Европа) сегодня не собирается противопоставлять свой оптимизм азиатскому пессимизму и готова без боя оставить достигнутые вчера высоты, американские фьючерсы также начали оставлять одну высоту за другой.