Роснефть 19 февраля представит свои финансовые результаты за 4к19 по МСФО.

Мы ожидаем более слабые в квартальном сопоставлении результаты вследствие эффекта высокой базы (в 3к19 произошло значительное высвобождение товарных запасов нефти), снижения объема продаж нефтепродуктов и сокращения крэк-спредов на мазут. Исходя из нашего прогноза по прибыли за 4к19 и коэффициента дивидендных выплат в размере 50%, мы полагаем, что за 2п19 компания выплатит 18 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность за этот период на уровне 3,9%.

Внешняя конъюнктура не оказывает поддержку. Несмотря на некоторый рост цен на нефть Brent (+0,6% к/к, до 62,42 долл./барр.), что было благоприятно для сегмента добычи, в сегменте переработки ожидание введения новых правил регулирования ММО вызвало снижение крэк-спреда на высокосернистый мазут до исторического минимума на уровне —233 долл./т в 4к19 (против —125 долл./т в 3к19). Помимо этого, крэк-спред на бензин снизился на 13% к/к, что также оказало негативное влияние на поступления российских нефтяных компаний в рамках демпфирующего механизма. Мы полагаем, что Роснефть, у которой мазут составляет 27% объема производства, окажется под заметным давлением из-за ухудшения макроэкономической конъюнктуры. С другой стороны, премия в цене нефти ВСТО, продаваемой в Азии, к Brent выросла на 62% к/к, до 7 долл./барр., и, по нашим оценкам, только за счет этого фактора EBITDA компании могла вырасти на 260 млн долл.

Мы ожидаем более слабых в квартальном сопоставлении результатов. Мы ожидаем, что результаты Роснефти окажутся хуже в квартальном сопоставлении из-за значительного высвобождения запасов нефти в объеме почти 2,5 млн т в 3к19. Учитывая, что во время загрязнения трубопровода Дружба в 2к19 Роснефть накопила более 3 млн т нефти, мы полагаем, что в 4к19 было высвобождено еще около 0,6 млн т нефти. Таким образом, мы прогнозируем, что выручка компании по итогам отчетного периода составила 32 млрд долл. Мы не ожидаем никаких сюрпризов со стороны расходов, так что EBITDA Роснефти, по нашим оценкам, в 4к19 составит 7,1 млрд долл. (-13% к/к).

Дивидендная доходность за 2п19 – 3,9%. Отсутствие прибыли от курсовых разниц (после 170 млн долл. в 3к19) приведет к более существенному снижению чистой прибыли за 4к19, которая, по нашим оценкам, составит 2,4 млрд долл. (-30% к/к). Учитывая используемый Роснефтью коэффициент дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли по МСФО, дивиденды на одну акцию по итогам 2019 года, согласно нашим расчетам, должны составить 33,29 руб. Исходя из размера уже выплаченных дивидендов за 1п19 (15,34 руб. на акцию), это дает дивидендную доходность за 2п19, равную 3,9%.