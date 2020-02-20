Российская валюта накануне была в числе лидеров среди валют развивающихся стран.

Сегодня рубль может сохранить текущие уровни в условиях нейтрального внешнего фона. Темпы роста заболеваний новым коронавирусом продолжают снижаться (за вчерашний день количество заболеваний увеличилось менее чем на 600 человек), а Национальный банк Китая в утренние часы снизил ключевую ставку на 10 бп. Эти факторы оказывают позитивное влияние на аппетит к рисковым активам на старте торгов четверга. Прочими факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок, приближение пика налогового периода и повышенный спрос на российские государственные облигации.

Вчера Минфин провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд. руб., спрос на которые превысил 150 млрд. руб. До конца недели риск-фактором для российской валюты выступает завтрашняя публикация индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки.