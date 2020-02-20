В среду торговая сессия на рынке рублевого долга началась в мажорной тональности: рубль укреплялся с открытия рынка, доходности ОФЗ перед выходом Минфина на первичный рынок снизились в среднем на 1–2 б.п.

■ Спрос на новые ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 г. составил 64,4 млрд руб. Вместе с тем бумаг было продано в два раза меньше – на 30,3 млрд руб. При этом доходность по цене отсечения была установлена на уровне 5,57% годовых, что предполагает премию в размере 5 б.п. к соседнему на кривой ОФЗ 26215, доходность которого с утра снизилась на 3 б.п. Премия оказалась несколько ниже наших ожиданий – мы ждали 7 б.п. к ОФЗ 26215, видимо, как и ряд участников аукциона, чьи заявки не были удовлетворены. Минфин исполнил по дебютному выпуску 22 заявки, самые крупные из которых немногим превышали 5 млрд руб. и 3 млрд руб.

■ Спрос на ОФЗ 26228, погашаемые в апреле 2030 г., достиг 60,8 млрд руб. Минфин доразместил облигаций на все заявленные 20 млрд руб., установив доходность по цене отсечения в размере 6,01% годовых, что на момент проведения аукциона соответствовало уровню вторичного рынка. Доходность по средневзвешенной цене тоже сложилась на отметке 6,01% годовых, было удовлетворено 28 заявок, одна из которых на 5 млн бумаг. Как мы и предполагали, установление лимита привело к тому, что часть неудовлетворенного спроса мы наблюдали на вторичном рынке, где биржевой оборот в бумаге достиг вчера почти 8 млрд руб., а к концу дня его доходность опустилась ниже психологически важного уровня 6% годовых (5,99%).

■ Спрос на ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. оказался равен 35,5 млрд руб., что позволило доразместить бумаг на все запланированные 10,7 млрд руб. Цена отсечения была установлена в размере 99,41% от номинала, что соответствовало уровню вторичного рынка на момент аукциона. Финведомство в данном случае удовлетворило 80 заявок, среди которых было огромное количество мелких. Крупная заявка была одна – на 4 млн облигаций.

По итогам вчерашнего дня доходности вдоль кривой снизились в среднем на 2–6 б.п., а рубль укрепился примерно на 0,3%, что было одним из лучших результатов среди валют ЕМ. Минфин вчера занял 61 млрд руб., и, таким образом, объем привлечения с начала года достиг 503,3 млрд руб. Для выполнения квартального плана финансовому ведомству остается занять на пяти аукционных неделях всего 97 млрд руб., что транслируется в еженедельный объем привлечения чуть более 16 млрд руб. Очевидно, что Минфин сможет выполнить квартальный план досрочно, мы также не исключаем, что, пользуясь благоприятной конъюнктурой, ведомство пойдет на увеличение плана для 1 кв. 2020 г.