Макроэкономические параметры, заложенные в бюджете, чересчур оптимистичны
В прошлом году в феврале рост цен составил 0,4%, так что годовая инфляция продолжила снижаться, опустившись сейчас ниже 2,4%, а по итогам месяца может приблизиться к 2,2%. Это потенциально создает условия для снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании, о такой возможности было сказано по итогам прошедшего заседания ЦБ. Правда, такое снижение надо рассматривать как переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, поэтому при развороте в инфляционном тренде ставка с высокой вероятностью может быть вновь повышена. Сейчас мы ждем, что минимум по инфляции будет достигнут весной этого года, во второй же половине года возобновится ее рост.
С начала года поступления по бюджетному каналу остаются основным источником ликвидности, но этот рост расходов уже привел к значительному сокращению временно неиспользуемых бюджетных остатков на счетах Казначейства и, следовательно, к сокращению объемов фондирования, предлагаемого ведомством. Вчера общий уровень ликвидности в банковской системе сократился в значительной степени из-за этого фактора, банки вернули 145 млрд руб. депозитов Казначейству. Также следует отметить, что расходы бюджета останутся повышенными в течение всего года, в очередном проекте поправок к бюджету этого года допускается сокращение профицита бюджета в этом году до 0,3% ВВП с 0,8% ВВП.
Мы полагаем, что макроэкономические параметры, заложенные в бюджете, чересчур оптимистичны, и план по доходам может быть выполнен не полностью, что в итоге приведет к возникновению дефицита бюджета
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