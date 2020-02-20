Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную динамику на фоне противоречивых данных о последствиях вспышки коронавируса. Япония сообщила о двух летальных исходах, что усилило опасения инвесторов по поводу распространении заболевания за пределами Китая. По статистике, в КНР резко замедлился рост числа зараженных, так как власти в очередной раз изменили методику диагностики и исключили определенные компьютерной томограммой случаи из подсчета. В этой связи картина распространения инфекции и ее возможных последствий остается неопределенной.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,55%. Котировки золота остаются вблизи семилетних максимумов, выше $1600 за унцию. Нефть марки Brent держится над отметкой $59 за баррель на фоне рисков сокращения предложения. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии останется вблизи текущего уровня — выше 3380 пунктов.

Что касается важной макростатистики, сегодня стоит обратить внимание на данные индекса опережающих индикаторов LEI от Conference Board за январь. Ожидается его уверенный рост после снижения в декабре. Заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем, рост рынка недвижимости и высокий уровень потребительской уверенности должны поддержать индекс. Однако долгосрочный тренд остается слабым, поэтому будет интересно отследить динамику показателя год к году: снижение станет очередным сигналом к наступлению рецессии.

До открытия рынка сегодня отчитаются медиагигант ViacomCBS и сеть пиццерий Domino Pizza. Ожидается, что первый квартальный отчет после объединения Viacom и CBS зафиксирует снижение чистой прибыли на акцию до $1,45 против $1,50 годом ранее. Инвесторов будут интересовать перспективы развития новой медиакорпорации. Акции компании остаются недооцененными из-за неопределенности по этому поводу.

Domino Pizza рассчитывает продемонстрировать повышение выручки и прибыли благодаря успешному маркетингу, но инвесторам более важны оценки менеджментом рисков от коронавируса в Китае, где у компании более 300 точек.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о продолжении плавного роста. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Немного смущают низкие объемы торгов при вчерашнем обновлении максимума, но в целом текущий момент выглядит позитивно. RSI и MACD не мешают дальнейшему развитию восходящей динамики.