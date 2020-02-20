В результате вчерашних аукционов Минфину удалось реализовать ОФЗ номинальной стоимостью ~50 млрд руб. (из них 40 млрд руб. пришлось на классические выпуски, спрос превысил 124 млрд руб.), при этом ценовых дисконтов ко вторичному рынку предложено не было, что свидетельствует о сохранении интереса к рублевым ставкам. Судя по большому интересу к 10-летним ОФЗ с YTM 6%, присутствуют ожидания по: 1) снижению ключевой ставки в район 5% и 2) быстрому “выздоровлению” Китая (то есть негативных последствий для сырьевых рынков удастся избежать).

По нашим наблюдениям, в аукционные дни в этом году происходит укрепление рубля (иногда заметное, несмотря на негативную динамику нефти), что может свидетельствовать о наличии нерезидентов среди покупателей. Напомним, что нерезиденты, покупавшие ОФЗ в прошлом году (согласно платежному балансу, приток составил рекордные 19,5 млрд долл., годом ранее нерезиденты, напротив, вывели средства из ОФЗ на 7,1 млрд долл.), оказали существенную поддержку курсу рубля (для сравнения — покупка валюты в рамках бюджетного правила составила 55 млрд долл.).

По-видимому, сейчас приток нерезидентов в ОФЗ, помимо сезонности, удерживает рубль от ослабления (исходя из сальдо счета текущих операций, при текущей цене нефти рубль выглядит избыточно сильным). Мы не исключаем, что наличие этого притока и стало одной из причин снижения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ РФ.