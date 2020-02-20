Рынок будто на качелях — чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз и затем опять вверх. Вчера была фаза полета наверх. И участники рынка постарались от души, воспользовавшись некоторой паузой в поступлении «страшилок» с коронавирусного фронта. Покупки шли с самого открытия торгов и фактически до окончания основной торговой сессии. И ситуация развивалась по классическим канонам восходящего тренда.

Основным драйверами роста как и положено были акции компаний технологического сектора и прежде всего акции ведущих полупроводниковых компаний, начиная от Аpplied Material (AMAT, +3,45%) и Lam Research (LRCX, +2,62%) и заканчивая безусловными лидерами такими как Micron Technology (MU, +3,88%), Advanced Micro Devices (AMD, +3,53%) и конечно же NVidia (NVDA, +6,11%). Причем рост был на повышенных оборотах, что тоже свидетельствует о возникшей буквально из ниоткуда уверенности участников рынка в ближайшем светлом будущем.

Можно конечно посмеяться над их наивностью, но факт остается фактом и мы в итоге увидели почти 1-процентный рост индекса NASDAQ, который уверенно обновил свои исторические максимумы и по закрытию, и абсолютный. И теперь этому индексу до исторической отметки в 10 тысяч пунктов осталось пройти менее 2-х процентов — 2 дня нормального роста.

Старший брат NASDAQ — индекс S&P500 также вчера старался вовсю и тоже смог переписать свои рекорды. Правда, рост был более спокойный и ограничился полупроцентом. Более серьезному росту помешала весьма сдержанная позиция участников рынка по отношению к акциям Alphabet (GOOGL, +0,36%) и Microsoft (MSFT, +0,03%), а также некоторое давление на акции крупнейших медицинских компаний, которое ощущалось со стороны продавцов.

Вновь нельзя пройти мимо акций Tesla (TSLA, +6,88%), которые уже, кажется, не только улетели в открытый космос, но находятся на подлете к Марсу. Очередные +7%, очередной жесткий удар по шортистам и очередная масса вопросов от аналитиков и рядовых участников рынка — а что собственно происходит? И ответа нет. И поэтому просто продолжаем следить за ситуацией.

А вот кто разочаровал вчера, так это Walmart (WMT, —1,63%). Хотя разочарование относительное — просто акции мирового лидера ритейлинга вернулись на исходные позиции, которые они занимали до выхода квартальной отчетности днем ранее. А ведь были надежды, что котировки акций этой компании все же пойдут выше.

Покайфовали вчера и хватит — нечего в нынешних непростых условиях рассчитывать хотя бы даже на 2-х дневный рост. Вчера вверх, сегодня положено вниз.

Качели. Почему сегодня вниз? Да по той же причине, что вчера наверх — вести или их отсутствие о борьбе человечества с вирусом COVID-19.

Если вчера всех вдохновили данные из Китая, что темпы роста заболевших пошли на спад, то сегодня все опечалились от сообщений из Южной Кореи, где количество заболевших вдруг достаточно неожиданно увеличилось. И этого оказалось достаточно, чтобы испортить настроение всем мировым спекулянтов.

Опять же ни о какой панике речь не идет, но тучки на еще вчера, казалось бы, почти безоблачное небо все же набежали. И если на азиатских рынках мы увидели смешанную динамику, то вот в Европе все индексы дружно ушли в минус и теряют по несколько десятых процента. Столько же теряют и фьючерсы на основные американские индексы.

Рынки как бы показывают — мы падать не хотим, но на всякий случай все же стоит чуть-чуть снизиться. Просто так — на всякий случай. И поэтому, если сегодня больше никаких серьезных новостей не случится (а пока не видно — откуда мог бы прийти негатив или же позитив), то нас ждут относительно спокойные торги с проторговкой текущих уровней и закреплением на достигнутых рекордно высоких позициях.

Из интересного сегодня разве что выход квартальной отчетности одного из лидеров в сегменте солнечной энергетики компании First Solar (FSLR), а также крупнейшей в мире горнодобывающей компании из Бразилии Vale S. A.(VALE). Правда, стоит отметить, что отчетность обеих компаний выйдет уже после окончания торгов и особого влияния сегодня на состояние дел на рынке они не окажут. И все же в любом случае стоит присмотреться сегодня к этим акциям, особенно к акциям First Solar, от которой большинство аналитиков ждут очень хороших результатов.