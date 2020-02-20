Осенью прошлого года неизвестный спекулянт купил пакет кол-опционов на золото со страйком $4000 и экспирацией в июне 2021 года, премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки – 1.75 млн долл.

Цена золота на спот рынке была в районе 1400 долларов. Тогда многие крутили пальцем у виска и говорили о причудах богатого трейдера. Прошло полгода.

Вчера цена унции золота уверенно закрепилась выше 1600 долл., что стало максимумом за 7 лет. Но не это важно, важно то, что радикально изменилась общая ситуация и настроения на рынках.

Как известно, золото является страховкой от различных рисков: от инфляции, от падения рынков акций, от отрицательных процентных ставок и т.д. Теперь золото еще страхует от эпидемии коронавируса, которую центробанки пытаются «лечить» масштабными вбросами ликвидности и снижением ставок.

Интересно, а кто-то просчитывал как работает ликвидность при полном карантине, когда закрыты супермаркеты и заводы, стадионы и кинотеатры, школы и больницы? Вероятно, само понятие «ликвидность» тогда изменится. Думаю, что уже сейчас можно прикинуть сколько заработает шальной трейдер, если цена в 2021 году будет в районе 4100. Около 48 млн долл. Главное, что было кому с ним расплачиваться.